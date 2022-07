Afrique: [CAN 2022] - Cameroun 0-1 Nigéria - Rasheedat Ajibade Joueuse du match, " Ce prix est dédié à mon Dieu "

interview

Après avoir permis au Nigéria d'éliminer le Cameroun en quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2022, Rasheedat Ajibade a décroché le prix de la Joueuse du match. En conférence de presse d'après-match, elle s'est exprimée.

La partie s'est jouée au Stade Mohammed-V de Casablanca au Maroc. Un but de l'attaquante de l'Atlético Madrid à la 56e minute a scellé un succès 1-0 contre les Lionnes Indomptables. Les Super Falcons sont donc en demi-finales du tournoi et qualifiées illico pour la Coupe du monde féminine 2023.

Journaliste : vous recevez ce prix pour la seconde fois, quel est votre sentiment ?

Je crois que je reçois ce prix pour la première fois et non la deuxième et s'il y a une chose à dire c'est de rendre grâce à Dieu pour la gloire et la victoire d'aujourd'hui. Ma gratitude envers les membres de l'équipe pour leur soutien du début jusqu'à aujourd'hui. Ce prix est dédié à mon Dieu tout puissant, à toute l'équipe, à tous les fans et aussi à ceux qui sont au Nigéria et à toute la nation nigériane.

Journaliste : Est-ce votre expérience du football européen qui a fait la différence ce soir contre le Cameroun ?

Premièrement Dieu est la différence dans ce jeu. Parce que ce n'est que par la grâce de Dieu que nous avons gagné aujourd'hui, et que l'équipe était aussi à cent pour cent dans le match, Nous sommes qualifiées pour la Coupe du monde et pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations (CAN féminine). Jusqu'à la prochaine étape nous nous souhaitons beaucoup de courage et d'énergie pour la suite de la compétition.

Journaliste : il y a eu beaucoup de critiques autour de votre équipe du Nigéria, est-ce que cette qualification vous épargne un peu de pression ?

Oui, j'aime les critiques parce que quand tu es au top il faut beaucoup de pressions pour se garder au même niveau et être au sommet de ses capacités. Pour pouvoir surmonter toutes les pressions qui nous viennes et les critiques, nous avons besoin de nous focaliser sur un objectif précis, donc il n'ya pas de problème quand viennent les critiques. Ce n'est pas un problème pour nous. On arrive à gérer tout en nous entraînant et en s'organisant pour le prochain match. A ce stade, il est important d'aller match après match. Nous avons encore deux matchs donc nous nous focalisons sur la prochaine étape (demi-finale).