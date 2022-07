Congo-Brazzaville: Littérature - " Parcelle à vendre " !

A moins que vous ne soyez bibliophiles, démarcheurs passez votre chemin. " Parcelle à vendre " n'a rien d'une petite annonce immobilière et se veut le titre du second roman d'Arian Samba, avec pour toile de fond notre cher Congo Brazzaville. " Un coq que l'on croyait muet se mit subitement à chanter à l'heure où les gens du quartier vaquaient à leurs occupations ". Voilà, vous êtes à la première ligne du premier chapitre du nouveau roman " Parcelle à vendre " d'Arian Samba, un titre suffisamment évocateur pour retenir l'attention particulière des Editions Les Lettres Mouchetées, très attachées à la littérature africaine et plus particulièrement à Pointe-Noire où elles sont solidement arrimées.

" J'ai reçu le manuscrit fin octobre de l'année passée via le site web de mes éditions. C'est vrai, j'ai tout de suite accroché sur le titre. Mes éditions ayant une antenne à Bordeaux, en France, où je suis le plus souvent, nous avons beaucoup échangé avec Arian sur le Net sans pouvoir encore nous rencontrer car, lorsqu'il est venu dans la région, j'étais justement à Pointe-Noire ", explique l'éditrice Muriel Troadec. Sur ses conseils, depuis la région Haut de France où il réside, Arian Samba n'aura pas hésité à corriger certains passages de son livre à paraître ce 16 juillet.

" Mon roman navigue entre fiction et réalité. A sa façon tragi-comique, il dénonce en substance les vices cachés du marché foncier à Brazzaville à travers l'histoire d'un couple venu acquérir une parcelle au bord du fleuve. Il y a dans ce livre un peu de mon vécu, le thème m'ayant été inspiré par l'achat d'une parcelle en 2009 à Pointe-Noire ", confie l'auteur.

La ville océane, il la connaît bien. Né à Lyon, ce Franco-Congolais découvre le Congo en 1983. Après un cycle primaire à Brazzaville, il fera son secondaire à Pointe-Noire, du collège 5-février dans le quartier KM4 jusqu'au lycée Victor-Augagneur puis Pointe-Noire 2, dans le centre-ville, où il décroche un baccalauréat littéraire. Le jeune Arian rêve alors de devenir diplomate ou businessman. Au final et de retour en France en 2004 : diplômé en sciences de gestion et d'économie, acteur associatif dans l'entrepreneuriat, businessman dans le e-commerce, romancier et essayiste.

Après " L'immigré noir français ", traitant de la difficulté d'intégration de la communauté noire africaine dans une France multiculturelle et paru en 2013 aux éditions Du Panthéon Eds, Arian Samba nous revient donc avec " Parcelle à vendre " pour enfoncer et la plume et le clou là où cela fait mal dans les dédales et autres imbroglios du marché foncier congolais.