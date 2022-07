Congo-Brazzaville: Prix littéraire - Alvie Mouzita honore son pays au concours Africa poésie

interview

Natif de Mindouli, en République du Congo, Alvie Mouzita est un écrivain et professeur d'anglais. Déjà lauréat du prix CipaI et du prix Pabloemma, il vient d'être plébiscité à la sixième édition du concours Africa poésie. Une joie qu'il souhaite partager avec nos lecteurs. Interview.

Les Dépêches du Bassin du Congo (L.D.B.C.) : Vous êtes quatrième lauréat du concours Africa poésie, quelles sont vos impressions ?

Alvie Mouzita (A.M.) : Remporter un prix littéraire ou être sacré lauréat a toujours été pour moi l'un des moments les plus admirables. Mais, au-delà de cette jovialité, une certaine fierté m'habite d'avoir honoré mon pays, par-delà l'Afrique. J'ai fait entendre le cri nègre à travers mon texte intitulé "Chants des initiés" : " Il y aura l'histoire à feuilleter pour récolter une mémoire ".

L.D.B.C. : Pouvez-vous nous parler des autres récipiendaires et du déroulement de l'édition de cette année ?

A.M. : Il faut noter que la sixième édition du concours Africa Poésie 2022 était assez spéciale parce qu'elle a récompensé cinq lauréats et a attribué " les félicitations du jury " à six candidats parmi les quarante-deux participants venant des pays que voici : Belgique, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, France, Madagascar, Maroc, Niger, Roumanie, Sénégal, Tchad, Togo.

Le jury, présidé par Daouda Mbouobouo, était international avec les membres exceptionnels comme Thierry Sajat, poète, directeur-fondateur des Editions Thierry Sajat, président de l'Académie de la poésie française;Dr Paul Yadji, poète et enseignant-chercheur de spécialité littérature africaine et anthropologie culturelle; Imene Latachi et Dr Abdias Mabard.

Ce dernier a récompensé en premier "Voyage" de Jules Marcel Chientemou (Cameroun), suivi de "Gakóm Djo Si Pá" (Chant fraternel) de Harman Kamwa Kenmogne (Cameroun), "Massacre dans un village" d'Aliou Boubacar Modi (Niger), "Chants des initiés" d'Alvie Mouzita (Congo Brazza) et enfin "Élégie pour la paix" de Sara Augustine Laurence Timb (Cameroun).

L.D.B.C. : Quel est le but de ce concours et comment y participe-t-on ?

A.M. : Le but de ce concours est de promouvoir les talents ayant un souffle poétique remarquable et de faire entendre leurs cris par-delà les frontières. La participation à ce concours n'exige aucun effort sinon le respect du règlement mis à la disposition.

L.D.B.C. : Alvie Mouzita, que peut apporter la poésie dans le monde d'aujourd'hui ?

A.M. : La poésie est d'abord un commerce d'émotions. Il faut souligner que rien ne peut se faire dans ce monde sans l'appui immédiat de la poésie, au sens large du terme, bien sûr. Car, loin de n'être que cet art qui consiste à faire des ouvrages en vers, la poésie est une motte de vie, une motte de connaissances, un chemin d'élévation de l'âme, un vent qui s'insurge, un chant qui adoucit, une toile où on se mire, une fleur d'espoir, une pluie d'amour. En fin de compte, la poésie c'est le beau.