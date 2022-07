Afrique: Nkutlwisang tire le positif du parcours du Botswana

Le parcours du Botswana en Coupe d'Afrique des Nations Féminine TotalEnergies s'arrête en quart de finale... la sélectionneuse Gaoletlhoo Nkutlwisang a salué la détermination de son équipe qui l'a emmenée aussi loin dans le tournoi.

Les Mares, qui disputent leur première WAFCON, font partie aujourd'hui des huit meilleures sélections d'Afrique mais ont perdu 2-1 contre le Maroc, pays hôte, et qui était meilleur durant cette rencontre.

Nkutlwisang a avoué que : " C'était un match en deux mi-temps. Nous sommes entrés aux vestiaires avec un nul 1-1 mais nous avons vu un autre visage du Maroc en deuxième mi-temps. Elles débordaient beaucoup sur nos deux couloirs et nous avons essayé de gérer cela mais elles ont continué à venir vers nous et avec le temps et l'espace, elles ont réussi à marquer. "

Avant d'ajouter : " Quoi qu'il en soit, je suis satisfaite de mon équipe. Elles ont réalisé une excellente performance tout au long du tournoi, grandissant de plus en plus. Nous avons principalement des joueuses de moins de 25 ans et environ six de plus de 30 ans, c'est donc une équipe pour l'avenir. Nous chercherons à tirer le meilleur de cela et à revenir plus fortes lors de la prochaine édition ".

Le Botswana n'est peut-être pas en lice pour le titre, mais il a encore une chance de participer à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA l'année prochaine en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les Mares rencontreront le perdant du match entre le Nigeria et le Cameroun. Le vainqueur de cette rencontre jouera les barrages pour décrocher un des sésames pour le mondial.

"Notre objectif est maintenant de motiver les joueuses et de voir comment corriger nos erreurs à l'avenir. Au cours des quatre matches que nous avons disputés, nous avons encaissé tous les buts sur coups de pied arrêtés sauf deux, nous devons donc corriger cela ", a déclaré Nkutlwisang, inquiet.

Malgré la défaite, la coach botswanaise, qui est l'une des trois sélectionneures de la CAN 2022, a gardé le sourire tout au long de la conférence de presse et a promis que son équipe reviendra plus forte.