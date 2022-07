Sénégal: Transparence dans la gestion des fonds destinés au Covid-19 - Le Sénégal partage son expérience

Dakar — L'office nationale de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), a partagé avec les partenaires techniques et financiers du Sénégal, son expérience dans la gestion transparente des fonds destinés à la riposte contre la crise sanitaire du Covid-19, a constaté l'APS, jeudi.

Ce partage d'expérience est organisé dans le cadre de la célébration de la journée africaine de lutte contre la corruption. Cette journée de sensibilisation sur les méfaits de la corruption est célébrée depuis 2017, à l'initiative de l'Union africaine, informe Seynabou Ndiaye Diakhaté.

Le thème de cette année porte notamment sur stratégies et mécanismes pour une gestion transparente des fonds destinés à la riposte contre la crise sanitaire du Covid-19.

Des associations de la société civile, des élus locaux et territoriaux, des universitaires et partenaires techniques et financiers du Sénégal prennent part à cette journée.

"Cette commémoration est une belle opportunité pour analyser les défis liés à la lutte contre la corruption qui étale ses tentacules dans toutes les sphères de notre société", a dit la présidente de l'OFNAC.

Selon la magistrate, "la plupart des dépenses liées au fonds Covid-19, ont été faites dans des conditions d'urgence impérieuse, échappant ainsi peu ou prou aux procédures habituelles de contrôle et de reddition des comptes".

Seynabou Ndiaye Diakhaté note que les mesures de redevabilité, visant à contrôler l'utilisation de ces fonds ont été, à cet effet, "assouplies pour accélérer l'achat d'équipements de protection individuelle, de biens et services essentiels et de vaccins".

Elle a par ailleurs insisté sur la nécessité de "se mobiliser davantage" pour agir plus "efficacement" et plus "durablement", en vue "de l'éradication de ce fléau pernicieux devenu l'un des défis majeurs de gouvernance et de développement les plus pressants auquel l'Afrique est confrontée".

A l'apparition de la crise sanitaire au Sénégal, le président de la République, Macky Sall, avait créé par décret le Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les Effets du COVID-19 (FORCE COVID-19).

Ce fonds créé pour appuyer des secteurs de l'économie touchés par la montée en puissance de la pandémie, a été doté d'une enveloppe de 1.000 milliards de francs CFA. Il devrait servir, entre autres objectifs, à soutenir les entreprises, les ménages et la diaspora.

Présidé par le général François Ndiaye, ledit Comité comprend, outre six représentants du gouvernement, trois représentants de l'Assemblée nationale (majorité parlementaire, opposition parlementaire, non-inscrits), deux représentants du Haut Conseil des collectivités territoriales.