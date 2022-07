Algérie: JM-2022 - Les athlètes médaillés se félicitent de l'honneur qui leur a été fait par le président de la République

Alger — Les athlètes médaillés aux JM-2022 d'Oran se sont félicités, jeudi au Palais du Peuple, de l'honneur qui leur a été fait par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et qui constitue un "encouragement" à aller de l'avant pour davantage de médailles.

Dans des déclarations accordées à l'APS, les sportifs algériens qui se sont distingués lors du rendez-vous d'Oran, ont affirmé que cette cérémonie organisée en leur honneur, va les booster et les motiver un peu plus pour persévérer et continuer à s'illustrer en vue des prochaines compétitions internationales.

Trente-quatre (34) sportifs, dames et messieurs, ont reçu des mains du Président Tebboune, des attestations de reconnaissance et une récompense financière.

Certains athlètes médaillés aux JM d'Oran-2022, étaient absents à la cérémonie, car retenus par des obligations à l'instar des athlètes de l'athlétisme actuellement à Oregon (Etats-Unis) pour prendre part aux Championnats du monde.

Médaillée d'or aux JM-2022, la boxeuse Roumaïssa Boualem a affirmé que ce genre de cérémonie est devenue une louable initiative que le président de la République a pris habitude d'organiser, et qui encourage les sportifs et leur donne plus de motivation pour donner le meilleur d'eux-mêmes afin de rafler plus de médailles et porter haut le drapeau national.

Roumaïssa Boualem, qui ambitionne de monter sur la plus haute marche du podium lors des prochains Jeux olympiques JO-2024 de Paris, a ajouté que les JM-2022 ont prouvé que le public algérien suit attentivement toutes les disciplines, et non pas uniquement le football, ces sports qui jouent un rôle important pour porter haut l'emblème national dans les manifestations internationales.

Bachir Sid Azara, sacré dans l'épreuve de la lutte gréco-romaine, a abondé dans le même sens, tout en lançant un appel pour perpétuer ces cérémonies, qui ne peuvent qu'encourager les athlètes à hisser leur niveau et leur qualités pour des meilleurs résultats à l'avenir.

Lire aussi: Le Président Tebboune honore les athlètes algériens médaillés aux Jeux méditerranéens

Médaillé d'argent lors des JM-2018 à Tarragone, Bachir Sid Azara a salué les efforts des pouvoirs publics pour accompagner les athlètes durant leur préparation, chose qui s'est répercutée positivement sur leur rendement aux JM d'Oran.

De son côté, Cylia Ouikane (18 ans), médaillée d'or en Karaté do, s'est montrée fière d'être parmi les athlètes honorés par le président de la République, considérant cette initiative comme un grand encouragement et un stimulant pour elle et les autres sportifs afin de continuer à se distinguer et réaliser les meilleurs résultats.

La native de Tizi-Ouzou s'est félicitée des résultats décrochées par les athlètes féminines lors des JM-2022, elles qui ont réussi à rafler des médailles de différentes couleurs en boxe, karaté do, haltérophilie, et dans d'autres disciplines.

De son côté, le nageur Jaouad Syoud, athlète algérien le plus médaillé aux JM d'Oran avec trois breloques (1 or, 1 argent, 1 bronze), a assuré que cette cérémonie est une source de motivation pour les athlètes en prévision des prochains rendez-vous internationaux, dont les Jeux olympiques de Paris 2024.

Pour sa part, le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Abderrahmane Hammad, a estimé que cette cérémonie en l'honneur des athlètes médaillés aux JM d'Oran, "confirme la politique de l'Etat algérien pour l'accompagnement des champions qui ont hissé haut les couleurs nationales".

Le président du COA s'est félicité de cette "louable initiative" du président de la République, alors que "les sportifs algériens s'apprêtent à prendre part à d'importantes compétitions internationales", soulignant que "les joutes d'Oran ont été une réussite totale sur tous les plans".

Quant au président de la Fédération algérienne de natation (FAN), Mohamed-Hakim Boughadou, s'est dit "satisfait" des résultats obtenus par les nageurs algériens, avec notamment 16 qualifications en finales. "Ces résultats sont de bon augure pour les prochains rendez-vous internationaux", a-t-il dit.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé jeudi au Palais du Peuple à Alger, une cérémonie en l'honneur des athlètes algériens médaillés aux Jeux méditerranéens abrités par la ville d'Oran du 25 juin au 6 juillet 2022.

Cette cérémonie, qui s'est déroulée en présence du président du Conseil de la Nation, M. Salah Goudjil, du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, du président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, du Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), ainsi que des membres du Gouvernement et des responsables sportifs, entre dans le cadre de la politique du Président Tebboune visant à promouvoir et à encourager l'émergence du sport d'élite national.

Plus de 3.400 athlètes représentant 26 nations ont concouru dans 24 disciplines sportives tout au long d'une douzaine de jours à Oran dans le cadre de la 19e édition du rendez-vous sportif méditerranéen.

L'Algérie a remporté 53 médailles (20 or, 17 argent et 16 bronze) lors de ces Jeux, terminant en quatrième position au tableau final des médailles, une première historique.