Sénégal: Sécurisation des plages pour la baignade - 7 ministères au front, contre les cas de noyades

Sept (7) ministères (chargés de l'Intérieur, de Santé, de l'Environnement, de l'Urbanisme, de l'Eau et l'Assainissement, de la Jeunesse et des Collectivités territoriales) ont décidé de mutualiser leurs forces pour une meilleure surveillance des plages. Ils seront aidés dans cette tâche par l'Association des départements du Sénégal et celle des maires (AMS).

Pour ce faire, un protocole d'accord de partenariat portant sur la maîtrise durable des noyades dans les zones de baignade et de traversée par embarcation a été paraphé, depuis le 20 juin 2022, par les différentes parties.

110 cas de noyades ont été enregistrés en sept (7) mois, entre janvier dernier et le mardi 12 juillet 2022, dont 89 décès déplorés et 21 rescapés. Pis, au moins 250 à 275 personnes meurent de noyade chaque année au Sénégal et les plages interdites à la baignade enregistrent le plus de cas. Suffisant pour que les autorités étatiques prennent conscience de la gravité de la situation mettent en place un plan pour arrêter l'hémorragie que constitue ces cas de noyade notés au niveau des plages, surtout celles interdites, en période estivale ou de grandes vacances scolaires.

A quelques jours des examens scolaires, consacrant les grandes vacances pour les écoliers, sept (7) ministères ont décidé de mutualiser leurs forces pour une meilleure surveillance des plages afin de prévenir les cas de noyade. Il s'agit des départements de l'Intérieur, de la Santé et de l'Action sociale, de l'Environnement et du Développement durable, de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, de l'Eau et de l'Assainissement, de la Jeunesse et celui des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires qui viennent d'enfiler des gilets de sauvetage. Ils seront aidés dans cette tâche par l'Association des départements du Sénégal (ADS) et celle des maires (AMS).

Pour ce faire, un protocole d'accord de partenariat portant sur la maîtrise durable des noyades dans les zones de baignade et de traversée par embarcation a été mis en place. Ainsi, le gouvernement se donne pour mission de renforcer la sécurité au niveau des plages vu le "nombre, de plus en plus élevé de victimes enregistré chaque année dans les zones de baignade". Le protocole a été paraphé depuis le 20 juin 2022, par les différentes parties concernées. Dans ledit protocole, les parties s'engagent à mettre en œuvre les mesures appropriées de prévention et de protection de la population contre les risques de noyades.

Ministères ADS et AMS : à chacun son gilet de sauvetage

À titre d'exemple, le ministère de l'Intérieur, chargé de la Sécurité publique, signataire du protocole, aura la responsabilité, entre autres mesures, "de former, en matière de secourisme et de technique de sauvetage dans l'eau, les maitres-nageurs, sauveteurs et surveillants de baignade qui lui seront proposées par les communes, selon les modalités arrêtées par la Brigade nationale des sapeur-pompiers". Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, lui, se chargera "de mettre à la disposition des maires des informations utiles puis les aider à informer et à sensibiliser le public, les ménages, les industriels, les pécheurs... sur les risques liées à la pollution des plages".

Quant au département de la Jeunesse, il va "organiser des actions de sensibilisation et de formation de la population sur les risques de noyade, en rapport avec la Direction en charge de la Protection civile". Aussi, sur le protocole de partenariat, les maires vont se charger "d'élaborer annuellement un Plan communal de gestion des noyades à finaliser au plus tard le 31 mai de chaque année".