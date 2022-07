Cote d'Ivoire: Responsabilités partagées

"Ces résultats, dans leur état, situent avec justesse sur le niveau des efforts qui restent à fournir par l'ensemble des acteurs du système éducatif pour permettre à notre école d'atteindre un palier de performance acceptable". C'est par ces mots, un brin voilés, que la responsable de la Direction des examens et concours, appelle à un sursaut national pour sortir l'école ivoirienne de sa mauvaise passe. Du moins, pour rehausser ses performances aussi bien au niveau des apprenants que des formateurs.

Cette sortie, faut-il le rappeler, fait suite au faible taux de réussite de l'examen du BEPC, au titre de l'année scolaire 2021-2022, qui est de 28,89%. Sur 519 449 candidats en lice, seulement 150 081 ont composté leur ticket pour le BEPC. Ces résultats, tout comme ceux que l'école ivoirienne enregistre depuis des années, ne sont pas fameux. Ils frisent même l'échec. Et, sont loin, c'est une certitude, de l'excellence prônée par les autorités ivoiriennes avec à leur tête le président de la République.

A qui donc la faute ? Là, se trouve toute la question. Comme réponse à cette interrogation, d'aucuns, tout simplistes, portent immédiatement un doigt accusateur sur l'Etat ou le ministère en charge de définir la politique éducative du pays. Mais, à l'analyse, les responsabilités sont partagées entre l'Etat qui peine à faire adopter une vraie politique éducative, les enseignants qui ne jouent pas correctement leur rôle de formateurs parce que eux-mêmes peu ou pas formés, les élèves qui ne font aucun effort pour progresser et enfin les parents des élèves qui semblent avoir totalement démissionné et qui abandonnent leurs enfants durant toute l'année scolaire. A y voir de près, c'est justement à eux qu'incombent essentiellement ces fiascos répétés. Oui, leur responsabilité est grandement engagée dans ces mauvais résultats aux examens scolaires.

Car, l'éducation de base part de la maison. Ce sont les parents qui forgent la personnalité de l'enfant ; lui inculquent les valeurs d'intégrité, de travail et de persévérance. Mais, que constate-t-on ? De nombreux parents ne suivent pas du tout le comportement et le travail de leur progéniture durant l'année scolaire. Leurs enfants étudient-ils correctement à la maison ? Sont-ils assidus aux cours ? Comment agissent-ils dans l'univers de l'école ? Autant de questions qui ne les préoccupent guère. Ce qui les intéresse, c'est le résultat final, l'examen de fin d'année. Certains, c'est le comble de l'inconscience, s'échinent contre vents et marées à trouver des réseaux de la fraude afin d'aider leurs enfants à réussir leurs examens.

D'autres n'hésitent pas à sortir de l'argent pour acheter " le pétrole ", entendez les corrigés de sujets de composition. Résultat de cette course insensée vers la tartuferie et la facilité : les élèves avancent, chaque année, sans, dans le fond, progresser. Avec un niveau faible et inquiétant pour l'école ivoirienne.

Ainsi, ils franchissent les classes en désapprenant, et avec à la clé d'innombrables lacunes. Sans une véritable base, en termes de connaissance. Résultat, leurs copies sont un condensé de fautes, dont quelques-unes sont très basiques. Parfois, ils sont même incapables d'écrire deux ou trois phrases correctes successives. Les copies rendues au BEPC en sont une parfaite illustration. Beaucoup d'entre elles, en termes de syntaxe et d'orthographe, étaient émaillées de fautes inimaginables. Tout simplement parce des candidats sont d'un niveau affligeant, si bien que l'on se demande comment ils ont fait pour arriver en classe de troisième.

Manifestement, ces résultats, qui suscitent un débat dans l'opinion, interpellent tous les acteurs du secteur de l'éducation sur la nécessité absolue d'agir pour relever le curseur du niveau des élèves. Les états généraux de l'éducation ont, sans doute, défriché des pistes de solutions. Mais, sans l'engagement des parents, il n'y aura pas de résultats concrets. " L'éducation, c'est la famille qui la donne ; l'instruction, c'est l'Etat qui la doit ", disait Victor Hugo. C'est dire l'importance des parents dans la réussite scolaire des enfants.

Si le BEPC 2022 n'a donc pas été fameux, cela signifie qu'ils n'ont pas assumé pleinement leur rôle. Au lieu de chercher à faire porter le chapeau de ces résultats mitigés aux autorités qui ne sont pas à dédouaner. Chacun des acteurs devrait faire son introspection ; se demander s'il fait vraiment ce qu'il devait faire. C'est là, toute la problématique de cet échec qui montre qu'il y a beaucoup à faire pour espérer inverser la tendance.