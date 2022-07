Afrique: M. Boughali appelle à la vigilance pour barrer la route aux ennemis de l'Algérie

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a appelé jeudi à Alger à la nécessité "de faire preuve de vigilance pour barrer la route à ceux qui tentent de porter atteinte à la sécurité et la stabilité de l'Algérie, qui a montré qu'elle était souveraine dans ses décisions".

Dans son allocution à l'occasion de la clôture de la session parlementaire ordinaire 2021-2022, M. Boughali a indiqué que "les mutations qui s'opèrent dans notre environnement régional, marqué par des tensions et des menaces, nous obligent à faire preuve de vigilance et de détermination pour barrer la route à ceux qui veulent attenter à la sécurité et la stabilité du pays".

Et d'ajouter "l'Algérie a eu des positions courageuses à travers lesquelles elle a réaffirmé son attachement au droit, sans céder aux pressions et au diktat".

Boughali a souligné que l'Algérie "a prouvé qu'elle est souveraine dans ses décisions, dictées par sa conscience et sa volonté politique, à travers la direction de M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, et l'adhésion du peuple algérien, qui fait preuve, à chaque fois, de conscience et de vigilance pour "barrer la route aux ennemis de l'Algérie".

Le peuple algérien "sait comment unifier sa voix, définir ses objectifs et se rassembler". "C'est un peuple qui est "en harmonie avec sa vaillante armée" face aux "conspirateurs qui tentent de semer la fitna et de diviser les peuples", a-t-il poursuivi.

Boughali a affirmé que l'Algérie "forte de son histoire ancestrale, est fermement résolue à rester attachée à ses positions et à imposer le respect".

Il a salué la prise en charge par le président de la République du dossier de la mémoire nationale et son engagement à traiter les aspects y afférents de manière sérieuse et réfléchie.

Le président de l'APN a souligné, en outre, que "l'Algérie qui prône la paix et la coexistence pacifique ne recule jamais lorsqu'il est question de défende le droit des peuples à la liberté et à l'autodétermination", rappelant les démarches entreprises par l'Algérie pour "unir les rangs des factions palestiniennes et son soutien au peuple sahraoui dans sa lutte pour le recouvrement de son droit à l'autodétermination".

"L'Algérie fidèle à ses principes, ne renoncera pas à ses engagements envers nos frères et ne ménagera aucun effort pour leur apporter, à tous, sur un pied d'égalité, soutien et assistance, en vue de réunir les conditions idoines pour le règlement des différends et la préservation de la sécurité et de la stabilité de la région".

Concernant l'activité de l'APN lors de la session clôturée, M. Boughali a dressé un bilan qu'il a qualifié de "riche", réaffirmant son engagement à respecter "la ligne nationale tracée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à la faveur de son programme ambitieux visant à opérer le changement escompté et à dessiner les contours de l'Algérie nouvelle".