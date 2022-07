Congo-Brazzaville: Insertion socio-professionnelle - Des jeunes formés en hôtellerie

Le Forum des jeunes leaders du Congo (Fojelco) a organisé, le 8 juillet à Brazzaville, la cérémonie de remise des attestations de fin de formation aux différents apprenants qui ont reçu des connaissances et techniques en cuisine, pâtisserie et décoration événementielle.

C'est dans le but d'emmener les jeunes à être des potentiels acteurs de développement de leurs communautés et des incubateurs du blason entrepreneurial dans la création des micro entreprises durables que le Fojelco a initié la formation qui mettait l'accent sur trois modules de l'hôtellerie, à savoir la cuisine, la pâtisserie et la décoration événementielle.

Selon le coordonnateur du Fojelco, Tanguy Ndilou, cette formation a permis aux apprenants de quitter le monde du vide, de la dépendance, de l'oisiveté et de l'incapacité pour intégrer celui de l'indépendance, du travail et du bonheur. La République du Congo, a-t-il dit, devrait chercher à développer le secteur du tourisme et cela passe en grande partie par l'hôtellerie.

Au sujet de la formation, Edgard Thierry Gonfoua, l'un des bénéficiaires, a témoigné sa gratitude à l'endroit des formateurs qui se sont montrés patients et bienveillants avec les apprenants. " A l'issue de cette formation, je compte relancer mon ancien restaurant à Kintélé. Je présenterai des menus savoureux et moins coûteux ", a-t-il promis.

Surce Noundzi, quant à elle, a profité de l'occasion pour manifester sa sincère reconnaissance à l'égard des responsables du Fojelco pour la gratuité de la formation. " La formation que nous avons reçue est presque gratuite. Nous n'avons payé que l'inscription et le support de cours. C'est incroyable qu'avec cette modique somme, nous ayons pu être formés sur trois modules ", s'est-elle exclamée. Elle compte utiliser ce savoir pour le bonheur de sa propre famille. " Et peut-être qu'à la longue, j'ouvrirai mon propre restaurant ", a-t-elle projeté.