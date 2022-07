Afrique: [CAN 2022] - Samir Landolsi (Coach Tunisie) " Le but encaissé nous a déstabilisé "

interview

La Tunisie a perdu par un but à zéro face à l'Afrique du Sud. Pour le coach tunisien Samir Landolsi son équipe a bien joué mais est tombée sur des Sud-africaines bien organisées. Cependant il promet de rectifier le tir dimanche face au Sénégal en match de barrage pour le Mondial.

ATS-Journaliste : Coach que pouvez-vous nous dire du match?

Samir Landolsi : Nous savons dès le début que l'Afrique c'est un gros morceau, c'est une équipe qui a fait la Coupe du Monde. Elle est bien organisée. Nous avons joué bien joué au début, mai nous avons encaissé un but qui nous a déstabilisé dans l'organisation défensive. En deuxième période on a essayé de rectifier le tir tout en sachant que l'Afrique du Sud joue des balles longues. Vers la fin du match, nous avons eu 2 ou 3 occasions, mais allez dire que je suis coach que je dis cela mais j'ai vu un penalty. Je ne dis pas que c'est indiscutable, mais lorsqu'il y a penalty il faut le siffler. Malheureusement j'accepte. Félicitations à l'Afrique du Sud qui a une belle équipe. Nous avons une autre chance devant dimanche nous contre le Sénégal. On jouera un match de barrage pour la Coupe du Monde. Notre équipe est jeune, je suis satisfait et même heureux des efforts fournis par les joueuses.

ATS-Journaliste : Vos joueuses n'ont pas démérité et ont manqué d'efficacité devant, et justement ce penalty maintenant il est anecdotique c'est frustrant ça laisse à présager de bonnes choses pour la Tunisie?

Samir Landolsi : Oui nous avons fait un seul match amical ( ndlr face au Sénégal) avant de venir à la CAN. J'ai des professionnelles, je n'ai pas eu la chance de les rassembler nous ne sommes pas en date FIFA aussi. Notre équipe progresse de match en match et ce qui fait cela c'est la compétition. En deuxième période, même en première période on a joué la sécurité et j'ai vu un visage agressif dans le jeu de mes joueuses. Malheureusement les occasions n'ont pas été concrétisées, espérons que la prochaine fois sera la meilleure.

ATS- Journaliste : Coach j'aimerai savoir dans quel état d'esprit se trouve vos joueuses, la fin du match a été très électrique?

Samir Landolsi : Oui vous savez que les joueuses ont dépensé beaucoup d'énergies et fait beaucoup d'efforts. Il y avait une occasion pour égaliser sur penalty. Les filles étaient fâchées, heureusement que je suis intervenu pour leur éviter de prendre des cartons. Mais l'arbitrage est à discuter. Dès qu'on a terminé, j'ai rassemblé mes filles pour leur parler. Mais bien-sûr c'est une déception. Je les ai félicité, je les ai demandé de garder la tête haute et j'ai demandé qu'on se lâche, mais demain nous devons reprendre les entraînements pour jouer contre le Sénégal le dimanche.

ATS-Journaliste :Quel est votre avenir à la tête de la Tunisie? Est-ce que vous allez démarcher d'autres joueuses pour revenir renforcer l'équipe?

Samir Landolsi : Il faut revenir en arrière parce que la Tunisie n'avait pas d'équipe nationale de football féminin entre 2016 et 2019. Ils ont stoppé le football féminin c'était catastrophe en Tunisie. Mais lorsqu'on m'a demandé de ressembler, j'ai demandé au président de la fédération qui est un ami que s'il veut reconstruire une équipe ce n'est pas seulement avec des professionnelles. J'ai une cinquantaine de joueuses qui sont en Europe même en Amérique. Maintenant il y a des joueuses qui ont hésité de venir la Tunisie n'a pas d'équipe. Mais par cette qualification en quart de finales, beaucoup de filles s'intéressent et envoient des message et tout. C'est bien pour la Tunisie. Dans l'avenir nous allons avoir beaucoup de renforts dans ce sens.