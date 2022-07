Congo-Brazzaville: PND 2022-2026 - Trois principaux partenaires réitèrent leur soutien au programme

Réunis au sein du Forum des partenaires au développement de la République du Congo, la Troïka, la Banque africaine de développement (BAD), l'Union européenne (UE) et le système des Nations unies se sont engagés à accompagner l'exécution du Plan national de développement (PND) 2022-2026. Le forum a décliné la feuille de route pour les prochains jours, le 14 juillet à Brazzaville, à l'issue d'une rencontre avec la ministre de l'Économie, Ingrid Olga Ghislaine Ébouka-Babackas.

Mis en place dans le but de soutenir la réalisation du nouveau PND, le forum des partenaires au développement, la Troïka, s'est montré particulièrement disposé à œuvrer pour le succès du programme quinquennal. Au cours de la rencontre, partenaires et la partie congolaise ont dressé le bilan des actions de la plateforme et des initiatives déjà engagées.

Ces discussions ont permis aux partenaires, d'après le coordonnateur du système des Nations unies au Congo, Chris Mburu, de se positionner sur les priorités. " Nous avons discuté de plusieurs propositions pour la réunion prévue à la rentrée prochaine, au mois de septembre. Nous allons discuter à fond des projets spécifiques qui seront développés en vue d'accompagner le gouvernement congolais. Il s'agit de voir la manière d'accompagner le Congo, en lien avec les six axes prioritaires du PND ", a-t- il déclaré, en présence du représentant résident de la BAD, Anoinet-Marie Sié Tioyé, et de l'ambassadeur de l'UE, Giacomo Durazzo.

Le programme quinquennal, à vocation économique, est réparti en six axes prioritaires, à savoir l'agriculture, le numérique, le tourisme, l'immobilier, l'industrie et les zones économiques spéciales. Son budget global est estimé à plus de 8987 milliards FCFA, avec un gap d'environ 6500 milliards FCFA à rechercher auprès des bailleurs de fonds. D'après le gouvernement, le montant du financement déjà acquis est constitué à 58,5% de ressources propres de l'État et à 41,5% de ressources extérieures attendues, soit 41% du coût global du PND 2022-2026.

À travers ce PND, l'exécutif entend faire passer la République du Congo d'une économie de rente pétrolière à une économie nationale " forte, diversifiée et résiliente ". La transformation structurelle de l'économie nationale devrait permettre au pays d'être résilient face aux problèmes économiques, sociaux, de souveraineté et de protection de l'environnement. Au cours des cinq prochaines années, l'exécutif a promis d'assurer la reprise de la croissance à 5 ou 7% de moyenne annuelle, de créer des emplois, de réduire la pauvreté et l'importation des produits de base...