Congo-Brazzaville: Musique - Quatre artistes congolais en avant-plan pour la nuit de l'indépendance du Congo

Nestelia Forest, Youyou Mobangué, Etats-Unis Charabia et Biraman Rouge vont honorer le Congo, à Angers en France, le 13 août, à l'occasion de la " Nuit de l'indépendance du Congo ". Organisé par l'association Ngoma za ku Angers, ce rendez-vous sera l'occasion de dynamiser davantage l'amitié séculaire qui lie les peuples et de promouvoir le dialogue interculturel entre le Congo et la France.

Tout au long de la fête musicale, le public aura l'occasion de découvrir la musique congolaise dans toute sa diversité. En effet, par leur style musical qui est un véritable cocktail africain explorant la diversité de musique internationale, associant ainsi l'afropop, le RnB, la rumba congolaise, le coupé décalé, le ndombolo, le tout chanté en lingala, kituba, bembé et français, les quatre jeunes artistes congolais entendent plonger le public dans une ambiance singulière comme ils en ont l'habitude lors de leurs prestations scéniques.

Par cette initiative, les organisateurs visent la promotion de la culture congolaise à travers le monde, en mettant sur scène ces artistes qui font la fierté du pays. La soirée permettra à ces musiciens d'exprimer leurs talents tout en mettant en valeur leur potentiel. Si la musique reste le vecteur de ce rendez-vous, elle sera, par ailleurs, une opportunité pour ces artistes de rencontrer des professionnels, dont les tourneurs, managers, producteurs et signer des partenariats.

Nestelia Forest, de son vrai nom Carmen Nestelia Bitanguissi Nzoumba, est une chanteuse, auteure compositrice de RnB, de l'afropop. Elle est l'une des artistes féminines congolaises les plus en vue de la nouvelle génération qui se démarque par son pluriculturalisme. A son actif, plusieurs singles, entre autres, " Cocorico ", " Minguinita ", " Love story " avec Key Kolos, " Ntimani " en featuring avec Young Ace.

Pour sa part, Charabia dit Etats-Unis a débuté sa carrière au sein du groupe Franc CFA Musica dans les années 1990, à Brazzaville. Après la scission du groupe, il rejoint Extra Musica international de Quentin Mouyasko, Durel Loemba, Regis Touba et participe avec brio au succès de l'album " Z1 " et plus tard " Merci ".

Il est le créateur du célèbre cri d'animation " Super hélico " repris, entre autres, par Werrason dans " Solola bien ". Avec une puissante voix timbrée et métallique, Charabia, qui surfe désormais sur plusieurs vagues d'harmonies, est sans doute l'un des animateurs les plus doués de sa génération. L'artiste a été aussi dans le groupe Extra Musica de Roga-Roga où il a fait parler de son talent dans plusieurs albums.

Quant à Youyou Mobangue dit de Brazza, il est un ancien sociétaire des orchestres Karaoké, Bana Poto-Poto et Extra Musica de Roga-Roga. En 2014, après une collaboration sur le titre " Contentieux ", issu de l'album du même nom, il se lance dans une carrière solo. Il a créé son groupe Porte na porte en 2015 et lance un single intitulé " Fongwama " en avant-première de son album " Raison ". Il a été en 2017 Révélation de la musique africaine.