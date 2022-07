Congo-Brazzaville: Santé sexuelle et reproductive - Les aveugles et malvoyants de la ville océane en formation

Le bureau départemental de l'Union nationale des aveugles et malvoyants du Congo (Unamac) organise, du 14 au 15 juillet, au Centre d'étude chrétien de Mawata, dans l'arrondissement 2 Mvou-Mvou, un atelier de renforcement des capacités en matière de santé sexuelle et reproductive à l'intention de ses membres.

Organisée sur le thème " Droit à la santé sexuelle et reproductive en milieu des jeunes vivant avec handicap visuel du département de Pointe-Noire", la formation est assurée par l'Association congolaise du bien-être familial (ACBF). Elle vise à donner aux jeunes aveugles et malvoyants des connaissances en matière de santé sexuelle pour leur permettre d'éviter les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses précoces et indésirables.

Souhaitant la bienvenue à leurs hôtes et aux participants, le secrétaire général de l'Unamac Pointe-Noire, Pierre Bibimbou Batantou, a remercié tous ceux qui ont ardemment contribué à la tenue de cette formation très importante pour les jeunes handicapés visuels de Pointe-Noire.

Prenant la parole à son tour, la présidente du comité national des aveugles et malvoyants du Congo, Rodrichelle Moukani, a exprimé sa satisfaction pour la tenue de cette formation qui permettra aux jeunes handicapés visuels de Pointe-Noire de s'approprier leur droit de santé. " Le droit à la santé est l'un des droits des personnes en situation de handicap inscrit dans le protocole de la charte africaine, dans son article 5, qui stipule que toute personne handicapée a le droit au niveau de santé le plus élevé qui soit possible d'atteindre ", a-t-elle indiqué.

Elle a poursuivi que l'ACBF est chargée d'apporter les vérités additionnelles à ce sujet aux jeunes de l'Unamac à travers cet atelier afin de leur permettre d'acquérir les connaissances sur la santé sexuelle et qu'ils parviennent désormais non seulement de fréquenter les services de santé sans tabou mais aussi à éradiquer certaines difficultés, notamment les grossesses précoces ou indésirées ainsi que les infections sexuellement transmissibles. " A l'issue de cette formation, les jeunes handicapés visuels pourront alors crier haut et fort "fini" avec tous leurs problèmes concernant la santé sexuelle et reproductif ", a ajouté Rodrichelle Moukani.

Ouvrant les travaux, le Dr Liveleme Adjouono, au nom de la directrice départementale des Soins et Service de santé de Pointe-Noire, a invité les participants à l'assiduité. Notons que cette cérémonie s'est déroulée en présence du président du réseau des handicapés du Kouilou et Pointe-Noire, membre du Conseil national des handicapés du Congo ainsi que des responsables des confessions religieuses.