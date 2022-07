Congo-Brazzaville: Elengue mwassi connekt - Une formation offerte aux jeunes filles

La session de formation est une initiative visant à former, pendant un mois, près de quatre cents jeunes filles à divers métiers du digital. Les premiers départements concernés sont Brazzaville et le Pool.

Organisé par Youth Connekt Congo ainsi que le ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement, Elengue mwassi conneckt est un programme académique qui permet de former les jeunes filles dans les technologies de l'information et de la communication pour la promotion des métiers du numérique et du leadership féminin. " C'est une approche innovante de préparation des filles à l'émancipation, à l'autonomisation et à l'insertion professionnelle grâce aux métiers du digital couplés au leadership ", estiment les organisateurs.

Ce programme de formation aux métiers du numérique est au profit des jeunes filles âgées entre 15 et 35 ans et les inscriptions se font gratuitement en ligne. Plusieurs modules au choix seront au menu de ce programme, à savoir montage vidéo, marketing digital, web design, développement web et initiation à l'informatique.

Notons que la session de formation des jeunes filles à travers l'initiative " Elengue mwassi conneckt " s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'intégration de la jeunesse au développement national. La première session du programme se déroulera dans les localités de Brazzaville et Kinkala et concernera quatre cents jeunes filles.