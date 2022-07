Congo-Brazzaville: Yekolab for kids - Remise de certificats aux récipiendaires de la formation

Après une année riche en apprentissage, découverte, partage et rencontre, les apprenants en robotique, codage et programmation à Yekolab for kids, au titre de 2021-2022, ont clôturé en beauté leur cycle annuel à travers une cérémonie de remise de diplôme, le 9 juillet, à Brazzaville.

Ils étaient au total soixante-treize élèves de cinq établissements de la capitale (Notre dame du rosaire, Félix-Eboué, Regard d'Afrique, Ecole internationale les premiers pas et Yekolab), âgés entre 7 et 17 ans, à suivre la formation extrascolaire. Ce programme, débuté en novembre et clos en juin dernier, a permis aux participants d'apprendre à concevoir les spectacles de lumière, faire du montage via la plateforme Algora, programmer et piloter les voitures robotisées ainsi que les jeux vidéo.

Des connaissances qui ont donné lieu à une série d'explications et de démonstrations de la part des apprenants. Ce, en présence des parents venus les accompagner à la cérémonie de fin d'année scolaire. L'élève Michel Balossa, âgé de 14 ans, a présenté un jeu vidéo de football avec des manettes, tandis qu'un autre apprenant, âgé de 7 ans, a monté une voiture programmable. De son côté, Astride Goma Nyamba, 11 ans et l'année prochaine en classe de 4e, a conçu et présenté une roue qui tourne dans les deux sens.

" A travers mon robot, je voulais imaginer à quoi ressemble un manège car je n'y suis jamais montée. Ça m'a pris trois séances. Au début, c'était difficile mais j'ai fini par m'adapter ", a confié Astride pour qui la formation s'est très bien déroulée et grâce à laquelle elle s'est faite des amis et a appris le led, le blog et le maniement d'un ordinateur. A Alex Ryan Bolenga, 10 ans, de renchérir: " ça m'a fait très plaisir de participer à cette formation qui m'a permis d'apprendre à programmer et construire un robot. Je souhaite, d'ailleurs, participer au programme des vacances ".

A en croire Max Bonbhel, directeur général de Yekolab, cette séance de démonstration avec les enfants, c'est exactement ce que promeut le centre : le développement des fonctions cognitives et la capacité à travailler ensemble. " A travers nos formations, nous aidons nos enfants à être capables de concevoir ce qu'ils veulent créer ; monter leurs projets ; programmer leurs créations en disant au robot ce qu'il doit faire ; et enfin piloter le robot en le rendant autonome d'exécuter les informations qu'il a reçues. Et ce sont tout autant des facultés que nos enfants acquièrent et qui vont les aider pour demain ", a-t-il fait savoir.

Un concept qui avait séduit et encouragé Sylvain Obé à inscrire sa fille. " Je suis très ravi de cette formation car la robotique c'est à la fois le travail d'aujourd'hui et de demain. Nos enfants sont appelés à réaliser des tâches sur la programmation et le numérique. D'où l'importance de le leur apprendre dès le bas âge ", pense-t-il.

" C'était une année riche en événements et elle s'est très bien écoulée. Beaucoup de découvertes, de bonne humeur et d'énergie positive. Toute l'équipe de Yekolab dit merci aux parents d'avoir pu être là pour honorer les enfants qui en redemandent et sont très heureux de pouvoir continuer pendant les vacances avec notre programme spécial ", s'est réjouie Caprucine Tino, cheffe éducation de Yekolab. Concrètement, pour le programme vacance qui se tient du 11 juillet au 9 août, il y aura de la robotique mais pas que car le centre entend mettre en avant certaines autres compétences telles que le dessin artistique, le bricolage, le jeu éducatif et libre, de la vidéo, le développement personnel.

Fruit de la collaboration entre JCertif International et l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques depuis 2014, en plus d'être un incubateur de start-up, Yekolab est un centre d'excellence, de recherche, de développement et de formation aux nouvelles technologies et métiers émergents.