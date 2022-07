Seychelles: Les Seychelles lèvent les restrictions COVID sur les discothèques et les rassemblements de masse en plein air

Les autorités sanitaires des Seychelles ont supprimé avec effet immédiat les restrictions restantes sur les boîtes de nuit et les rassemblements de masse lors d'une révision des mesures mises en place pour freiner l'augmentation du COVID-19.

Le commissaire à la santé publique, le Dr Jude Gedeon, en a fait l'annonce jeudi dans une interview à la presse.

Dr. Gedeon a déclaré que les restrictions sont supprimées car il n'y a pas d'augmentation majeure dans les cas positifs.

"Nous n'avons pas constaté d'augmentation importante des cas après les célébrations de la fête nationale. C'est une très bonne nouvelle et une meilleure nouvelle encore est que nous n'avons pas constaté d'augmentation dans les admissions", a déclaré Dr. Gedeon.

Les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, comptent actuellement 263 cas actifs de COVID-19 et ont enregistré 67 décès liés au COVID.

Dr. Gedeon a déclaré qu'il n'y avait aucun patient admis dans les hôpitaux avec le virus et que "la moyenne mobile sur sept jours a plus ou moins oscillé entre 20 et 25 au cours des deux dernières semaines".

Avec les révisions, les boîtes de nuit peuvent désormais fonctionner selon les conditions de leurs licences et les procédures d'exploitation standard (SOP) de leurs etablissements.

Toutes les restrictions ont été supprimées sur les rassemblements en plein air tandis que pour les rassemblements en intérieur, y compris les funérailles et autres cérémonies religieuses, ils utiliseront les SOP de leurs sites.

Cependant, il a déclaré que le port obligatoire du masque restera pour les transports publics tels que les bus, les taxis et les avions.

Depuis sa dernière annonce, les habitants des Seychelles n'étaient pas tenus de porter des masques dans les lieux ouverts, mais le public est invité à rester vigilant.

Dr. Gedeon a déclaré qu'il y avait toujours des inquiétudes car le taux de réinfection est en constante augmentation cette année, passant de 5% en janvier à plus de 20% à ce jour.

D'autres préoccupations sont l'émergence de nouvelles variantes et sous-variantes plus virulentes conduisant à une maladie plus grave et la diminution du taux de vaccination, ce qui affectera l'immunité de la communauté.

Au 9 juillet, 80 926 personnes avaient pris deux doses de vaccins contre le COVID-19, soit 82 % de la population seychelloise de 99 258 habitants. Seuls 40 288, soit 41 % de la population totale, ont pris une troisième injection de rappel et 3 074 une quatrième injection de rappel.

Dr Gedeon et le directeur général de l'Agence des soins de santé, le Dr Danny Louange, appellent la population à se prévaloir des vaccins COVID-19, car ils en ont actuellement plus en stock que les gens n'en utilisent.

Dans le cadre de l'assouplissement des restrictions, l'Agence des soins de santé a révisé sa politique de visite des hôpitaux sur la base de son analyse de la situation.

"Nous autorisons désormais les visiteurs dans les services généraux, à raison de deux visiteurs par patient et par jour", a déclaré le directeur général, le Dr Danny Louange.

Pendant ce temps, les Seychelles restent sous le statut d'urgence de santé publique jusqu'à ce que l'Organisation mondiale de la santé déclare que le COVID-19 n'est plus un problème de santé internationale.