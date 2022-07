Afrique: Pedros salue la détermination de ses joueuses

Le sélectionneur du Maroc, Reynald Pedros, est aux anges après la qualification de son équipe à la très convoitée Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

Le coach français a mené les Lionnes de l'Atlas vers le mondial grâce à une victoire 2-1 contre le Botswana qui, à plus d'un titre, a montré le caractère dynamique de son équipe dans la manière dont elle a réussi à s'adapter à la pression tout au long du match.

Satisfait de la qualification, Pedros a précisé que " C'est une étape! Après le premier match de poule on n'a jamais évoqué que ce soit dans les causeries, que ce soit dans les réunions, le fait d'aller en demi-finale pour aller à la Coupe du Monde. On a tout simplement préparé les matches pour les gagner, et gagner c'est les conséquences bien sûr d'une qualification pour la Coupe du Monde. Oui beaucoup d'émotions parce que le plus gros objectif est rempli donc on va se préparer pour cette demi-finale du mieux possible et essayer d'aller en finale. "

Pedros a commencé à croire en la qualification à un moment précis du match : "Quand on a mis le deuxième but. On savait que si on mettait le deuxième but ça allait devenir très compliqué pour elles, et ça s'est avéré exacte. Et après il fallait gérer quelques situations car c'est une équipe qui joue très directe, qui est dans la transition, qui joue en profondeur. Après je dirais qu'il nous faut qu'on soit un peu plus efficace parce que je pense qu'on a eu de belles situations pour tuer ce match à 3-1. A 2-1, je pense qu'on a très vite compris. Parce qu'on a beaucoup de joueuses qui aiment aller à l'avant, qui aiment essayer d'aller marquer des buts, qui aiment mieux gérer ces temps faibles dans la possession et je pense qu'on aurait eu une fin de match un peu moins stressante. Voilà tout ne peut pas être parfait, on a encore du travail, c'est de bon augure. D'une manière oui la prochaine équipe sera aussi qualifiée pour la Coupe du monde donc je dirai qu'il y aura un peu moins de stress. Mais ce que j'espère en tout cas c'est qu'on se qualifie. Je pense que le public marocain a besoin de voir une équipe marocaine qui va chercher la victoire, qui essaie d'aller en finale. J'espère que ce sera un bon match. "

Le Maroc s'est imposé comme le spécialiste des coups de pied arrêtés de ce tournoi en inscrivant deux buts lors de ces quarts de finale grâce à Mssoudy Sanaa (3e minute) et Yasmin Mrabet (59e minute) sur des coups francs époustouflants magnifiquement bien botté par Fatima Tagnaout dont la lecture du jeu est remarquable.

Pedros est extrêmement ravi de cette évolution.

" Nous avons encore beaucoup de marge de progression car nous ne sommes pas parfaits. Maintenant que nous avons atteint notre objectif d'aller à la Coupe du monde, nous nous concentrons sur la préparation de la demi-finale de la meilleure façon possible ", a t-il déclaré.

Concernant la présence massive des supporters pour soutenir les Lionnes de l'Atlas, le sélectionneur affirmé que " ce soir c'était fantastique. Après il ne faut pas être trop ambitieux, ne pas trop se laisser porter. Je crois qu'on a des joueuses qui aiment bien être encouragées. Elles sont tellement généreuses qu'elles le rendent bien. "

La qualification en poche, Reynald Pedros se projette déjà en demi-finale dont l'adversaire est encore à définir entre le Nigéria et le Cameroun. " Très honnêtement ce sont deux équipes qui sont très

fortes même si le Cameroun a mal démarré sa phase de poule. Ces deux équipes très très compétitives. Après le Nigeria fait partie des favoris avec l'Afrique du Sud et vous savez sur un match tout est possible et on va être très attentif à ce match-là. Qu'on joue contre le Cameroun ou le Nigeria, on joue pour gagner pour aller en finale. Maintenant on va bien préparer ces matches là et on verra bien qui se qualifie. Mais très sincèrement ce sera un niveau encore supérieur et ce sera à nous d'élever le niveau. "

Le Maroc affrontera le vainqueur entre le Nigeria et le Cameroun lors de la première demi-finale le lundi 18 juillet au stade Moulay Abdallah de Rabat à 21h00 heure locale.