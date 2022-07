Afrique: Cameroun - Nigeria - Chronologie d'un match à enjeu(x)

Jeudi 14 juillet 2022, le stade Mohammed V s'apprête à vivre un des quarts de finale les plus attendus de cette Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Maroc 2022. Le Nigeria, nonuple champion d'Afrique affronte le Cameroun.

Lors des deux dernières confrontations entre ces deux équipes : le Nigéria a privé le Cameroun d'un sacre à domicile en 2016, et en 2018 les Super Falcons ont éliminé les Lionnes Indomptables en demi-finale au Ghana. L'adage qui dit jamais deux sans trois, se répétera-t-il ce soir ?

Il est 14h57, lorsque qu' Esther Elamey Aday l'intendante du Nigeria, pose minutieusement les tenues que les Supers Falcons vont arborer lors de cette rencontre. " Nous jouerons avec les couleurs du pays, en vert et blanc."

Même geste, même précision du côté de Marthe Aurore Ngalle. Le Cameroun est l'hôte de ce match mais jouera avec ses couleurs extérieures : maillot jaune et short rouge. A cette nouvelle de nombreux journalistes camerounais ont eu un sourire en coin. "Le jaune n'est pas une couleur qui nous réussit, mais bon il faudra faire avec", confie un journaliste présent dans les tribunes.

A 15h 57, le Nigeria est la première équipe à arriver au stade. Dans la joie et la bonne humeur, les Super Falcons entonnent des chants religieux en yoruba, une des langues vernaculaires du Nigeria.

Randy Waldrum, le sélectionneur du Nigeria a droit à la traditionnelle interview d'avant-match : " Les filles sont confiantes et prêtes à livrer bataille contre le Cameroun car c'est un match à double en eu : une place en demi-finale et une qualification pour le Mondial".

10 minutes plus tard. Les Camerounaises arrivent au stade. Masque sur le nez, visages fermés, les Lionnes Indomptables sont concentrées, comme hantées par une mission. Au même moment, l'hymne camerounais retentit, pendant les répétitions d'avant-match.

Gabriel Zabo esquisse un léger sourire avant de répondre aux questions de la CAF TV, le technicien camerounais est bref " Nous ferons tout pour remporter ce match".

Il est 16h. Les premiers supporters arrivent. Ceux des Lionnes Indomptables occupent l'aile gauche du stade alors que ceux du Nigéria le côté droit. klaxons, tambours vuvuzela sont de sortie. Casablanca s'apprête à vivre une belle fête.

16h20. Le stade Mohammed V est témoin de la première rencontre entre les deux équipes. Seules Francisca Ordega et la capitaine des Lionnes Indomptables Gabrielle Aboudi Onguéné,toutes deux sociétaires du CSKA Moscou se font la bise, et échangent quelques mots, avant de repartir chacune de son côté.

Il est 16h47. La feuille de match arrive en tribune média. Qui pour remplacer Jeannette Yango et Monique Ngock, suspendues pour accumulation de cartons jaunes lors des phases de groupes? C'est finalement, Brigitte Omboudou et Claudia Dagba qui figurent dans le onze de départ. Du côté du Nigéria, Francisca Ordega débute bien le match.

Il est 17h. Les joueuses sortent des vestiaires. Les Lionnes Indomptables se dirigent vers le rond central. Unies en prière, Aboudi Onguene encourage ses coéquipières avant la séance d'échauffement.

Sortie avant ses collègues, Chiamaka Nnadozie, la gardienne du Nigeria, demande aux supporters de faire du bruit. Appliquées, les Nigérianes se divisent en trois groupes de trois lors de leur échauffement. Pendant que certaines s'étirent, d'autres performent leurs pointes de vitesse.

17h40. Les deux sélections rentrent aux vestiaires après avoir salué leurs supporters.

17h45. Les drapeaux des deux nations entrent en scène, précédés des deux équipes. Les hymnes retentissent. Gabriel Aboudi Onguéné remporte le toste face à Onome Ebi. Le thermomètre affiche 27 degrés. Tout est réuni pour un haut niveau de jeu.

Il est 18h00. La partie est lancée.

18h47. L'arbitre siffle la fin de la première mi-temps. Les deux équipes repartent sans avoir marqué le moindre but 0-0. Les supporters restent sur leur faim.

Il est 19h13. Le Nigeria ouvre le score. D'une tête plongeante de Rasheedat Ajibade, la Nigériane aux cheveux bleus. 0-1.

Les Super Falcons exultent. Têtes basses mais encouragées par Gabriel Zabo, debout au bord du terrain, les Camerounaises remettent le ballon en jeu.

Il est 19h41. Les supporters nigérians sentent la victoire qui leur tend les mains. Ils chantent de plus en plus fort. Plus de quelques minutes à tenir avant que le Nigeria n'assure sa place en demi-finale. Ils y croient dur comme fer.

Le Cameroun poursuit ses assauts, mais ses offensives sont toujours contrées par le Nigeria qui ne craque pas.

Il est 19h49. L'histoire s'est répétée. Le Nigeria bat le Cameroun 1 à 0 et composte son ticket pour la demi-finale de cette CAN Maroc 2022. Par la même occasion, les Super Falcons seront de la partie en Australie et Nouvelle-Zélande pour le Mondial 2023. Tout le banc a rejoint les onze actrices sur la pelouse. Les filles de Randy Waldrum se congratulent.

Drapeau nigérian sur les épaules, Uchenna Kanu ne peut retenir ses larmes.

Les Camerounaises, quant à elles, ne tardent pas sur le terrain, elles regagnent têtes basses les vestiaires. Elles sont tout de même saluées par leur supporters.

Le voyage vers le mondial pour les Lionnes Indomptables, sera long. Il passera par un match de classement dimanche, puis en cas de victoire par un match de barrage.