Afrique: Maroc - Botswana - Les coulisses du match comme si vous y étiez

Dans le football, chaque match est important mais une rencontre qualificative pour la Coupe du Monde l'est certainement plus.

Le Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah était ce mercredi le théâtre d'une page de l'histoire. Deux sélections qui n'ont jamais été mondialistes s'affrontent pour décrocher un billet pour la plus prestigieuse des compétitions. Le Maroc, pays hôte donnait rendez-vous au Botswana dans un quart de finale qui s'annonçait chaud.

Chaud par l'enjeu mais également par l'ambiance attendue dans les gradins.

CAFOnline a suivi le moindre détail de ce duel. Avant, pendant et après cette rencontre.

Le match n'a pas démarré au coup de sifflet de l'arbitre togolaise Vencentia Enyonam Amedome mais dès l'arrivée des bus des deux sélections.

A 19h15 exactement, les joueuses de l'équipe nationale du Maroc font leur entrée dans l'enceinte. Toutes mettent leurs écouteurs et semblent concentrées. Le regard droit devant... Comme pour viser un objectif : " la qualification à la Coupe du monde ".

Reynald Pedros s'arrête devant le micro de CAF TV. " L'objectif principal actuellement est ce match... si on se qualifie on est en Coupe du Monde. J'espère que les supporters seront là en masse pour nous soutenir ".

10 minutes plus tard, c'est autour du bus de Botswana de prendre place devant l'entrée du complexe sportif Moulay Abdellah. La coach des Mares, Gaolethoo Nkutlwisang devance ses joueuses pour rapidement donner ses impressions d'avant-match. " Nous affrontons le Maroc le pays hôte qui sera certainement soutenu par un nombre importants de supporters. Nous sommes prêtes. "

Le temps qu'elle finisse que toutes les joueuses font leur entrée dans le tunnel menant aux vestiaires et de la plus belles des manières... En Evoquant Dieu en chant et en setswana " Dieu aidez Nous, nous avons besoin de votre grandeur. S'il vous plaît Dieu, nous sommes ici pour nous battre, pas pour haïr qui que ce soit. S'il vous plaît Dieu aidez-nous".

Une heure et vingt minutes avant le coup d'envoi de la rencontre, les arbitres foulent en premier la pelouse, vérifient son état et s'assurent de la mise en place des filets.

Quelques minutes seulement, avant de laisser place aux staffs des deux sélections pour la mise en place pour l'échauffement. Reynald Pedros, le sélectionneur du Maroc accompagne son préparateur physique pour les dernières consignes. Plus de 10 minutes de discussions entre les deux membres. Pedros observe pendant de longues minutes les gradins qui se remplissent de plus en plus à l'approche du match, marche sur la pelouse... une manière peut-être de rentrer déjà dans le match.

À 20h10, les joueuses de l'équipe nationale du Maroc font leurs entrées sur la pelouse pour l'échauffement sous les chants des supporters marocains qui ont déjà envahis les gradins du stade. " Maghrib Maghrib " traduisez " Maroc Maroc " peuvent s'entendre un peu partout. Très peu de supporters botswanais étaient présents. On peut les compter sur les doigts des deux mains. Ce n'est que 5 minutes plus tard, que les joueuses du Botswana foulent la pelouse sous les sifflets des supporters marocains.

À 30 minutes du coup d'envoi du match l'annonceur commence à donner les formations des

deux sélections à commencer par celles du Maroc, pays hôte. À chaque nom cité, tous les supporters font des " olé ".

Pour la cérémonie des hymnes nationaux, les volontaires rentrent sur la pelouse avec les drapeaux des deux sélections sur le terrain à 20h52. Avant que les 22 actrices de ces quarts de finales et des arbitres ne fassent leur entrée. Elles se mettent toute en ligne devant les photographes qui prennent des rafales de photos.

Quelques secondes plus tard, c'est l'hymne du Botswana qui retentit en premier avant celui du Maroc. Ce dernier a été repris à haute voix et par cœur par les supporters. Magnifique ambiance au complexe sportif Moulay Abdellah... le ton est donné, les supporters sont là pour pousser les Lionnes de l'Atlas à la qualification en Coupe du Monde. Des " olés " et des " siiir ", traduisez "Vas-y " retentissent dès la première seconde. Sur un coup franc botté par Fatima Tagnaout, Sanaa Mssoudy ouvre la marque à la 2e minute de jeu, elle, qui avait provoqué le coup-franc. Elle lance ainsi les festivités dans les gradins. " Eho mabrouk alina hadi lbidaya mazal mazal " est chantée "NDLR : Eho, félicitations à nous, ce n'est que le début, on en veut plus ".

Mais ce n'est pas du goût des Botswanaises puisque 5 minutes plus tard, les Mares égalisent par Dithebe sur coup-franc également. Une douche froide pour les supporters...

Rapidement ils se reprennent pour redonner de la voix et pousser leurs sélections. À la 18e minute, les supporters scandent " li mabouja machi maghribi " traduisez " celui qui ne bouge pas n'est pas marocain ".

Comme à chaque match; la chorégraphie de points lumineux (grâce au flash des téléphones) vient illuminer les gradins du complexe sportif Moulay Abdellah. A chaque passements de jambes, chaque enchaînement de passes des Lionnes de l'Atlas, les Marocains applaudissent... .

Un arrêt de jeu à la 25e minute, pour permettre à l'arbitre d'ajuster son kit de communication, permet aux deux sélectionneurs de donner leurs instructions et consignes à leurs joueuses.

Jusque-là, Pedros ne se lève pas trop de son banc, contrairement à Gaolethoo Nkutlwisang qui, elle n'arrête pas de faire des " va et vient " dans sa zone technique. À la 35e minute, " lmouja " traduisez " la vague " plus connue sous le nom de la " ola " faisait le tour des gradins. Les Marocains donnent de la voix tout comme Pedros qui se lève pour applaudir ses filles. Gaolethoo elle ne s'est pas assise une seconde depuis le début du match.

Le Maroc presse avant l'entrée aux vestiaires mais le score reste inchangé à la mi-temps. Si tout l'effectif du Botswana a rejoint les vestiaires, les remplaçantes du Maroc elles sont restées sur la pelouse pour s'échauffer et faire le taureau. Les joueuses qui ne sont pas sur la feuille de matchs se faisaient des passes sans faire tomber le ballon à terre.

L'entame de la seconde période était plutôt calme sur les gradins mais pas sur la pelouse.

Encore un pressing des Marocaines avec un débordement de Sanaa Mssoudy, encore elle, réveille les supporters. Ce qui ne plaît pas à la sélectionneuse du Botswana qui sautille dans sa zone en demandant à ses joueuses de se replacer.

Pedros aussi réagit à chaque ballon perdu des Marocaines, lève les bras et se retourne vers son banc de touche. Plus le temps passe, plus les supporters s'impatientent mais donnent de la voix. Les Marocaines se sont procurées pas mal de coup de pieds arrêtés. Â chacun d'entre eux " chebka " (filets), retentit dans les gradins.

Yasmin Mrabet a été très attentive au souhait des supporters puisqu'en suivant un deuxième ballon sur un coup franc joué par Tagnaout, elle donne l'avantage logiquement au Maroc à la 59'.

Une liesse de joie, sur les gradins et sur la pelouse... les marocaines fêtent le but près du corner tandis que les botswanaises déçues, se remotivent les unes les autres. Mais les marocaines sont clairement plus fortes. La possession de balle est à 60% pour les Lionnes de l'Atlas et chaque action est accompagnée de " olé " et " sir " de la part des supporters.

À la 80ème minute, les rôles s'inversent. Comme dépassée par les événements, la sélectionneuse des Mares part s'asseoir sur le banc et passe le relais à son adjoint. Pedros lui reste une bonne partie de la deuxième mi-temps debout... même si son équipe mène on le voit s'énerver à chaque occasion ou passe ratée. Le temps passe et le Maroc se dirige vers une qualification historique en demi-finale de la TotalEnergies WAFCON mais surtout décroche le billet pour la Coupe du monde.

Le coup de sifflet final donne un autre coup d'envoi. Celui des festivités sur la pelouse et les gradins pour les Marocains et Marocaines qui vivront leur premier mondial. Les Botswanaises, elles, malgré la défaite et la déception restent très fair play, saluent leurs adversaires du jour et applaudissent les supporters avant de rejoindre les vestiaires.

Les Lionnes de l'Atlas continuent de fêter leur qualification sur la pelouse en compagnie des supporters mais également du président de la FRMF Fouzi Lekjaa, qui est descendu les féliciter. C'est Ghizlane Chebbak, déjà élue meilleure joueuse de la phase de groupes, qui est désignée " Woman of the Match ".

Le temps de fêter rapidement cette qualification avec ses coéquipières qu'elle doit déjà aller en conférence de presse " Très heureuse et fière de cette qualification. Ce n'est que le début. Notre objectif est de toujours rendre le peuple marocain heureux. La qualification est en poche maintenant on doit aller chercher la Coupe... . Nous sommes désormais les premières (NDLR : à se qualifier pour la Coupe du Monde) et je suis sûre que ce n'est que le début du développement du football marocain féminin".

La conférence de presse est interrompue un premier temps par la rentrée dans la salle du sélectionneur du Maroc Reynald Pedros qui est applaudi par les journalistes avant l'irruption de certaines Lionnes de l'Atlas qui viennent fêter la qualification avec la capitaine.

Elles chantent et reprennent en sautillant " qualifiées... wa chebka wa ya Ghizlane (comme pour demander à Ghizlane de toujours marquer)" Les joueuses marocaines se prennent dans les bras et quittent tout de suite après la salle.

La capitaine du Maroc laisse sa place à son sélectionneur.

Pedros est soulagé. Ça se voit et ça s'entend... " Notre premier objectif était la Coupe du monde maintenant que c'est fait il faut qu'on se rencontre sur la suite. C'est une étape nous

n'avons jamais évoqué le fait d'aller en demi-finale pour aller en coupe du monde. On jouait match par match. On devait gagner ce match et on l'a fait. "

Le coach des Lionnes de l'Atlas veut savourer cette qualification mais pas trop : " est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui a la tête en Australie et en Nouvelle-Zélande ?! Le seul objectif qu'on a maintenant, c'est d'aller gagner la demi-finale et ne pas nous donner de limite. Cette équipe est fantastique. On va savourer et on va préparer notre demi-finale. Le Cameroun et le Nigeria sont deux équipes compétitives, le Nigéria fait partie des favoris... mais dans un match tout est possible que ce soit pour l'une ou pour l'autre on va bien le préparer pour aller gagner. Ce sera un niveau supérieur ce sera à nous d'élever le niveau pour gagner. "

Pedros quitte la salle des conférences du complexe sportif Moulay Abdellah, sous les applaudissements des journalistes présents. Gaolethoo Nkutlwisang, la sélectionneuse du Botswana rentre dans la salle pour donner ses impressions.

Malgré la défaite elle garde le sourire et reste positive quant au bilan de son équipe. " Nous avons tout fait pour gagner. Il y a eu deux mi-temps et il y avait aussi énormément de supporters marocains qui ont beaucoup aidé le Maroc. "

Direction la zone mixte pour essayer de recueillir les déclarations des joueuses des deux sélections.

Bien évidemment, un sentiment de déception se ressent chez les joueuses du Botswana. Très peu de joueuses se sont arrêtées devant les médias, seulement trois. Elles sont déçues mais savent qu'il reste une chance encore pour se qualifier (les matchs de classement de la WAFCON pour atteindre les matchs barrages).

Les marocaines elles sont sur leurs nuages. Tandis que certaines s'arrêtent pour décrire leurs joies devant les micros, d'autres passent en groupe en dansant et en s'ambiançant sur la musique de Manel Benchlikha (artiste marocaine)-Slay et Gala-Freed from desire. C'est la défenseure Nesryne El Chad qui est la chef de fil et le DJ de la bande.

Elles quittent le stade, direction le bus... Mais donnent rendez-vous à leurs supporters, qui sont venus en masse ce soir, lundi face au vainqueur du duel entre le Nigéria et le Cameroun.

Une page se tourne pour les Marocaines, celle du quarts de finale mais une autre s'ouvre, celle de la demi-finale...