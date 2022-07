Togo: Les FAT reconnaissent la bavure

On n'en sait un peu plus sur le drame qui s'est produit à Natigou au nord-est de la préfecture de Tône dans la région des savanes dans la nuit du samedi 09 au dimanche 10 juillet 2022 dernier, ayant causé la mort de sept enfants ainsi que deux autres grièvement blessés.

Plusieurs voix se sont levées pour réclamer une enquête tout en se demandant si ces jeunes enfants ont-ils été victimes d'un acte terroriste ou d'une bavure ?

Le rapport de l'enquête diligentée par les FAT et rendu ce jeudi soir au journal de 20 heures sur la Télévision nationale TVT, écarte la première option, et révèle bel et bien que l'incident impliquant la vie et la santé des enfants âgés de moins de 15 ans , était de la responsabilité des agents togolais de défense et de sécurité.

Rappelant les faits survenus dans la nuit du samedi 09 au dimanche 10 juillet 2022, aux environs de une heure du matin, le communiqué récemment lu par le Lieutenant-Colonel et Porte-parole des FAT, Sama Soussou indique que les conclusions de l'enquête ouverte suite à cet événement, permettent d'apporter ces clarifications.

D'abord, selon le communiqué, ce drame est survenu "sur fond des renseignements concordants faisant état de menaces d'infiltrations de bandes armées désireuses de mener des attaques terroristes contre des localités dans la zone au nord de Dapaong."

Ensuite, c'est donc face à "l'imminence du danger", et "déterminé à parer à toute action hostile pouvant mettre en péril les populations", que "le commandement de l'opération Koundjoaré a renforcé la surveillance et le contrôle terrestres et aériens " de la zone indiquée. Ce qui va suivre explique la responsabilité des FAT dans cette tragédie.

En effet, "c'est au cours de ces opérations qu'un aéronef en patrouille nocturne a pris malencontreusement pour cible un groupe de personnes qu'il a confondu à une colonne de djihadistes en mouvement ".

Tout en reconnaissant avoir pris pour cible malencontreusement ces jeunes enfants comme étant une colonne de terroristes, les FAT "expriment leur profond regret face à ce drame, et renouvellent leurs sincères condoléances aux familles éplorées en souhaitant, une fois encore, prompt rétablissement aux blessés".

Par ailleurs, la note signée par le Chef d'État-major général des FAT, Dadja Maganawé en date du jeudi 14 juillet 2022, rappelle que les FAT "prendront toutes les dispositions nécessaires qu'appelle ce douloureux éventuellement", et "mettront tout en œuvre pour prévenir la survenance de ce genre de drame à l'avenir".

Yvette S.

Tweet