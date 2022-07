Afrique: [CAN 2022] - Cameroun 0-1 Nigéria - Randy Waldrum, " le prochain objectif est de gagner le tournoi "

interview

Après avoir conduit le Nigéria vers les demi-finales en éliminant le Cameroun en quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2022, le sélectionneur Randy Waldrum s'est exprimé en conférence de presse.

La partie s'est jouée au Stade Mohammed-V de Casablanca au Maroc. Un but de l'attaquante de l'Atlético Madrid à la 56e minute a scellé un succès 1-0 contre les Lionnes Indomptables. Les Super Falcons sont donc en demi-finales du tournoi et qualifiées illico pour la Coupe du monde féminine 2023.

Journaliste : quels commentaires faites-vous après ce match ?

Avant toute chose, je suis fier de mon équipe. Le plus difficile pour une équipe est d'arriver à ce point (demi-finale). Nous sommes donc passer par l'étape la plus difficile. Et à cette conférence de presse nous présentons cette équipe comme un honneur. Nous avons des difficultés dès le début, à traverser des embuches. Mais la façon dont les joueuses se sont défendues et ont trouvé la manière de gagner, honnêtement nous sommes très excités d'être qualifiés pour la Coupe du monde 2023. Cette nuit nous célébrons de manière minimale ce succès, parce que nous nous préparons pour le prochain objectif, celui de gagner le tournoi. Mais nous sommes très fiers.

Journaliste : que pensez-vous de l'équipe du Maroc que vous affronterez en demi-finale ?

Nous nous sommes focalisé sur le Cameroun, cette étape est passée. Ce soir le staff va se focaliser sur le Maroc, et la mise au point débutera demain. j'ai un grand respect pour le Maroc, l'une des meilleures équipes qui ont une science pour le football, la manière dont elles jouent. Nous savons qu'elles sont très dangereuses et ce dont elles sont capables. Ce sera deux équipes de haut niveau pour un beau football. Ce sera un match très intéressant, parce que l'un des objectifs de ce tournoi est de produire un match de haut niveau. Mais nous sommes prêts à les affronter.

Journaliste : vous avez connu une première mi-temps terne, pourquoi ?

Effectivement vous avez raison. Vous avez vu ce que nous avons vu aussi. J'avais l'impression aussi que le jeu était devenu lent, j'avais remarqué une possession de trop. Mais en seconde période, nous avons su relever le niveau et on a gagné. En somme, je pense qu'on a fait une meilleure seconde période. C'est la seconde période qui a été décisive, je pense. On peu sentir que les joueuses étaient poussées vers leur objectif. Et réellement, c'était un match de haut niveau.

Journaliste : vous jouez le Maroc, pays hôte, en demi-finale. Pensez-vous pouvoir affronter les supporters qui seront présents en masse ?

Avant toute chose, il faut dire qu'ici au Maroc il y a une sortie considérable des fans pour supporter leurs équipes. Alors nous espérons que le stade sera plein pour le match (contre le Maroc en demi-finale). Mais je ne pense que cette présence massive des fans va nous perturber et c'est le lieu de le préciser ici dans cette conférence de presse. Vous savez, toutes mes joueuses n'évoluent pas au Nigéria. La plupart évolue dans de grands championnats, donc, cela ne va pas nous perturber. Évidemment nous voulons les fans de notre côté et nous savons que cela ne va pas forcément se réaliser. Mais nous pensons que les joueuses vont réagir de façon prompte et positive dans ce match. Et ce sera un grand match, je peux vous l'assurer.