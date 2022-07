Afrique: [CAN 2022] - Afrique du Sud - Linda Motlhalo, " La Zambie n'est pas facile à jouer "

Après leur victoire 1-0 jeudi soir contre la Tunisie, la Sud-Africaine Linda Motlhalo s'est prononcée sur leur prochain adversaire, la Zambie.

C'était un match des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2022. Vainqueur, le Nigéria a scellé la partie avec un but de Jermaine Seoposenwe (14e) au Stade Prince Moulay Al Hassan, à Rabat au Maroc. Les Banyana Banyana sont qualifiées pour les demi-finales du tournoi et pour les phases finales de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023.

Journaliste : quelle est l'ambiance actuelle dans les vestiaires ?

Je me réjouis de l'ambiance qui est dans les vestiaires, c'est incroyable, mais je pense que dans le match, nous pourrions faire mieux. Nous avons marqué un but matinal. Nous sommes maintenant en demi-finales. Nous allons tout améliorer pour le prochain match.

Journaliste : en plus des demi-finales, vous êtes aussi qualifiées pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023. Que représente cette qualification à la Coupe du monde 2023 pour vous ?

Le fait qu'on se qualifie pour la Coupe du monde est un plus qui nous donne davantage de motivation. Mais se qualifier pour la Coupe du monde n'est pas l'objectif final, parce que nous voulons faire mieux dans le tournoi (CAN féminine 2022). Donc on veut soulever le trophée et faire d'une pierre deux coups.

Journaliste : pour soulever justement le trophée (CAN féminine 2022), vous devez passer sur la Zambie. Que pensez-vous de cette équipe zambienne ?

Elles sont très physiques et agiles. Ce n'est pas une équipe facile à jouer. Nous aurons besoin de force et de notre meilleur niveau pour les affronter.

Propos recueillis par Dounia Mesli depuis Rabat au Maroc.