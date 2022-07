Congo-Kinshasa: Cadre de Concertation prévu ce samedi 16 juillet au Palais du peuple/CENI - Les mandataires des partis et regroupements politiques attendus !

Dans le cadre de concertation prévue ce samedi 16 juillet au Palais du peuple, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a disponibilisé les invitations pour les Partis et regroupements politiques en son siège central situé à quelques encablures de la Place de la Gare dans la Commune de la Gombe. D'après un communiqué signé Patricia Nseya, rapporteur de la Centrale électorale, chaque délégué aura droit à une seule invitation. Et la rigueur sera de mise.

Ce sera une rencontre décisive et déterminante pour la suite du processus. Denis Kadima Kazadi aura l'occasion de mieux éclairer les délégués des partis et regroupements politiques. Cela va, certainement, apaiser les cœurs des uns des autres. bien avant cette rencontre, ce jeudi 14 juillet 2022, le 2èmeVice-président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Didi Manara Linga, assisté du Rapporteur Adjoint, Paul Muhindo Mulemberi, a échangé avec la délégation de la Dynamique Progressiste Révolutionnaire (DYPRO), conduite par son Président National, Me Constant Mutamba Tungunga.

"Nous sommes une plateforme de l'opposition républicaine congolaise. Nous avons été reçus par le bureau de la CENI qui nous a brossé l'évolution du processus électoral en cours ", a indiqué Me Constant Mutamba. Et de poursuivre : " les membres du bureau nous ont fait savoir les différentes étapes essentielles du processus électoral, à savoir, la phase de la cartographie opérationnelle, qui est presqu'à terme ; la phase de la révision du fichier électoral, elle va bientôt être lancée ainsi que la phase des élections proprement dit ", a précisé Me Mutamba.

Et de conclure : " Ils nous ont également parlé du cadre de concertation qui sera lancé ce samedi au Palais du peuple. Ce cadre qui va rassembler, toutes les parties prenantes au processus électoral et l'opposition républicaine y est également convié. Enfin, ils nous ont rassurés de l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. En revanche, nous leur avons formulé nos observations et leur avons rassuré de notre accompagnement, pour l'atterrissage en douceur du processus électoral ".

Le 2èmevice-président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Didi Manara Linga, a échangé également avec la délégation du parti politique, Union Nationale des Nationalistes, conduite par son secrétaire général, M. Laurent Mukuba.

Les membres de ce parti politique cher à M. Willy Mishiki, ont répondu à l'invitation de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), en prélude de l'organisation du cadre de concertation avec les partis politiques, qui se déroulera le samedi 16 juillet prochain.

Au sortir de l'audience, le chef de la délégation, M. Laurent Mukuba s'est exprimé en ce terme : " Nous sommes venus répondre à l'invitation de la centrale électorale, dans sa nouvelle approche d'aborder les partis politiques afin de préparer les assises du samedi prochain, relative au cadre de concertation avec les partis politiques ", a indiqué Laurent Mukuba.

Et de conclure : "Nous avons aussi échangé sur l'évolution du processus électoral en cours notamment, la loi électorale qui vient d'être promulguée, sans oublier l'opération d'actualisation de la cartographie électorale et tout ce qui va suivre".

Depuis le mois dernier, la CENI a ouvert ses portes aux différents regroupements et partis politiques pour échanger avec eux sur la tenue samedi 16 juillet du cadre de concertation avec les partis politiques.