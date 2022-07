Afrique Centrale: Nord-Kivu - Robert Seninga exhorte les jeunes à s'enrôler dans l'armée

Au cours de la cérémonie officielle d'hommages aux deux militaires décédés au front, à Goma, le mardi 12 juillet 2022, Robert Seninga, président de l'assemblée provinciale de la province du Nord Kivu, en congé suite à l'état de siège, a appelé les jeunes de ce coin de la RDC a intégré l'armée loyaliste en ce moment où le pays est agressé par le Rwanda sous le label du M23.

A l'en croire, la jeunesse est une force pour toute nation et dont la RDC n'est pas épargnée car ayant un nombre non négligeable, ce qui doit interpeller plus d'un jeune de voir comment lutter contre les antivaleurs et de se rendre pour le pays en servant le pays sous le drapeau.

" Soucieux de la situation que traverse notre pays depuis plus de deux décennies suite à la l'insécurité qui n'a pas encore dit son dernier mot chez nous au Nord Kivu, le chef de l'état Félix Tshisekedi ne cesse de ménager aucun effort pour que la paix soit une réalité chez nous et je crois que cela sera possible si nous l'accompagnons dans cette lutte noble.J'appelle les jeunes de la province du Nord Kivu en ce moment si exceptionnel où notre pays se fait agressé par l'ennemi que nul n'ignore de voir comment intégrer les forces armées de la RDC vu que le pays en a vraiment besoin.

Comme notre pays fait face à une agression étrangère, la jeunesse a un très grand rôle pour que nos agresseurs voient au sein de notre jeunesse, quelque chose d'important et non des antivaleurs.Ça me fait mal de voir la jeunesse s'intéressait aux antivaleurs comme prendre des boissons alcooliques sans contrôle, s'occuper aukidnapping, intégrer les forces négatives qui tuent nos sœurs, mamans, frères et papas, faire des violences sexuelles et cela fait à ce que notre pays soit mal vu sur le plan international et avec des conséquences.

Au lieu de s'occuper de toutes ces antivaleurs, j'appelle mes jeunes frères et sœurs de quitter ces antivaleurs car même dans la Bible il est dit que personne ne méprise ta jeunesse mais de contribuer au retour de la paix que toutes les autorités cherchent jour et nuit en intégrant l'armée loyaliste, cela me réjouira beaucoup en tant que fils de cette province.

Les sages disent, si la jeunesse savait, la vieillesse pouvait, c'est le temps plus qu'opportun de changer ces antivaleurs en valeurs, quitter des mauvaises habitudes vers les bonnes vu que les fils du Nord Kivu en ont marre de guerres en répétition. Regardez, nos deux colonels dont Moïse Zaïre et Mpaka Kalamo que nous sommes entrain de pleurer maintenant ont choisis de servir utilement le pays sous le drapeau et s'ils avaient choisi des antivaleurs, le pays n'allait pas juger utile de leur donner des hommages officielles d'où les jeunes doivent voir du bon côté ", a-t-il expliqué aux jeunes, comme pour dire que l'urgence s'impose.