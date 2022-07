Afrique Centrale: Beni - La société civile plaide pour le renforcement des opérations militaires à Rwenzori

Les acteurs de la société civile ont recommandé, mercredi 13 juillet d'une réunion d'évaluation à Mutwanga (Nord-Kivu), le renforcement des opérations conjointes FARDC-UPDF dans le secteur de Rwenzori afin de lutter contre l'insécurité persistance dans la région.

Ces acteurs de la société civile, noyau des communes rurales de Lume, Bulongo et de la cité de Mutwanga, chef-lieu du secteur de Rwenzori, ont évalué la situation sécuritaire qui prévaut ces derniers jours dans cette région. Cette situation est caractérisée par de nouveaux massacres et incendies des biens de la population des rebelles des ADF et leurs alliés Mai-Mai.

Dans un extrait de leur déclaration lue par Bernard Kasereka Mukwe, vice-président de la société civile dans le secteur de Rwenzori, ils appellent notamment au renforcement des opérations conjointes FARDC-UPDF pour sécuriser la région :

" Nous réclamons le renforcement des opérations conjointes FARDC-UPDF sur terrain. Nous décourageons les mouvements négatifs travaillant de mèche avec l'ennemi, notamment le groupe Sanga Balende dans les villages Lohulo-Kisima, et de la commune de Bulongo. Nous tenons pour responsables certains chefs de certains villages qui ne veulent pas les dénoncer et d'autres groupes qui endeuillent la population. Nous leur disons qu'il est grand temps pour eux de cesser cette barbarie et de rejoindre les processus de démobilisation. "

Les acteurs de la société civile demandent également à la MONUSCO d'accomplir son mandat avec efficacité. " La seule chose que la population attend d'elle, c'est la protection des civils ", poursuivent-ils.