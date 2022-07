Afrique Centrale: " Lorsque la RDC est déstabilisée, c'est toute la région des Grands lacs qui l'est ", déclare l'ambassadrice Mokodopo de la RCA

" Pourquoi le sang des Congolais doit continuer à couler ? ", s'est interrogée l'ambassadrice Eliane Berthe Mokodopo de la République Centrafricaine (RCA) et membre du Conseil consultatif des femmes pour la région des Grands lacs. C'était au cours d'une rencontre de la délégation des femmes de la CIRGL avec les chefs religieux du pays, le jeudi 14 juillet à Kinshasa.

Eliane Berthe Mokodopo a ainsi exprimé la solidarité de toutes les femmes africaines des Grands lacs aux cris des femmes et des enfants congolais :

" Il y a des femmes du Burundi, du Kenya, la Tanzanie, République centrafricaine... Toutes ces femmes ont écouté les cris des femmes et des enfants de la RDC. Les femmes africaines de la région des Grands Lacs voudraient dire, assez, ça suffit ! C'est pour ça que nous sommes-là. "

La délétion séjourne en RDC dans le cadre d'une mission conjointe de plaidoyer de haut niveau en RDC. Cette mission ne s'arrêtera pas à Kinshasa, a précisé l'ambassadrice Mokodopo

" Kinshasa, c'est la première étape. Et notre mission ne va pas s'arrêter ici. Nous irons également voir les personnalités, les Chefs d'Etat, si on nous le permet, des pays concernés que nous connaissons tous, et d'autres pays qui font la médiation. Et, pourquoi pas faire venir d'autres femmes d'ailleurs.

Par exemple, de l'Afrique de l'Ouest. Il y a aussi le Mali qui vit la même situation que la RDC. Les femmes de Centrafrique, nous sommes-là. Donc, c'est de voir ensemble comment porter justement ce message à leurs hauts destinataires pour leur dire, ça suffit ", a-t-elle poursuivi.

La rencontre avec les leaders religieux congolais avait pour objectif d'inviter ces derniers, en tant que serviteurs de Dieu, à voir comment ces derniers pouvaient s'impliquer, au niveau de leurs églises et mosquées, dans la lutte contre le discours de haine pour que les uns et les autres puissent transcender les divergences politiques et autres et promouvoir l'amour du prochain et le vivre-ensemble.