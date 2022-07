Sénégal: Aéroport de Saint-Louis - Une infrastructure mise aux normes internationales

L'aéroport de Saint-Louis, totalement remis à neuf dans le cadre du Programme de réhabilitation des aéroports régionaux, a été inauguré, ce jeudi 14 juillet, par le Président Macky Sall. La ville tricentenaire a enfin une infrastructure aéroportuaire digne de ce nom.

Lorsque l'Etat du Sénégal a décidé de le reconstruire dans le cadre du Programme de réhabilitation des aéroports régionaux (Pras), l'aéroport de Saint-Louis ne l'était que de nom. En juillet 2020, les travaux sont alors lancés. Deux ans après, jour pour jour, la ville tricentenaire se dote enfin d'une infrastructure aéroportuaire digne de son rang de zone touristique majeure au Sénégal. Pour inaugurer ce joyau infrastructurel, le Président Macky Sall s'y est rendu lui-même, ce jeudi 14 juillet.

D'un coût d'un peu plus de 23 milliards de FCfa, " l'aéroport de Saint-Louis est une infrastructure moderne, répondant aux normes de l'Oaci mais également à la réglementation aéronautique nationale, et doté d'équipements de dernière génération livrés par des entreprises reconnues par leur savoir-faire à travers le monde ", a souligné Souleymane Ndiaye, Directeur des Infrastructures aéroportuaires et maître d'œuvre de ce projet qu'il a supervisé de bout en bout. Selon lui, l'infrastructure assurera toutes les conditions de confort et de commodités et présentera tous les critères de qualité, de sécurité et de sureté.

Une plateforme aux normes internationales

Grâce à sa piste d'une longueur de 2450m sur une largeur de 45m, le nouvel aéroport de Saint-Louis peut accueillir des Boeing 737-300. Le parking avion s'étale sur 15 000 m2 avec une bande de piste 140 m de part et d'autre et une voie de circulation 230m x 15m. Le tout sera surplombé par une tour de contrôle de 21 mètres dotée d'une vigie, d'une salle de repos, d'un bloc technique, etc. Quant à l'aérogare passager de 2700 m2, il est de type modulaire réparti sur deux niveaux avec un salon d'honneur et un salon Vip. À l'intérieur, on y trouve 4 banques d'enregistrement, 56 sièges de 3 places chacun et 2 tapis bagages.

Pour lutter contre les incendies et assurer l'assistance au sol, un hangar modulaire d'une superficie de 2000 m2 a été construit. À l'intérieur de l'aéroport, on trouve une station météorologique mais également deux camions de pompiers plus un véhicule de service pour le Chef pompier ; un zodiac pour les interventions fluvio-maritimes ; deux véhicules d'avitaillement en carburant ; deux voitures de patrouille ; une ambulance ; un véhicule de ravitaillement en eau potable ; un véhicule servicing pour les eaux usées. Pour sécuriser la plateforme, une ceinture de mur de 7 825 m de long sur 2,44m de hauteur avec un retour défensif a été construite. Le long du périmètre aéroportuaire est bordé par une route de patrouille.

Les travaux de réhabilitation de l'aéroport de Saint-Louis (tout comme ceux de Matam-Ourossogui, de Ziguinchor, de Tamba et de Kédougou) ont été conduits par l'entreprise tchèque Transcon Electronic Systems. Ils entrent dans le cadre du volet 1 du Programme de reconstruction des aéroports du Sénégal (Pras), composante du Projet de relance du Hub aérien sous-régional. Le volet 2 concerne la mise aux normes des aéroports secondaires de Cap Skirring, Kolda, Sédhiou, Simenti, Kaolack, Bakel, Podor et Linguère. Ce programme a pour objectif de participer au désenclavement des régions pour une exploitation optimale de leur potentialité économique, notamment le développement des secteurs touristique, agricole, minier, etc.