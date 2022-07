Ile Maurice: Drogue - Un étudiant Nigérian arrêté lors d'une livraison surveillée

Emmanuel Chimonzo Njinda, un étudiant nigérian âgé de 28 ans, a été arrêté à Maurice mardi par les hommes du chef inspecteur Goinden, de la brigade anti-drogue. Il s'est présenté à un exercice de controlled delivery pour récupérer un colis contenant de la drogue et il a immédiatement été appréhendé. D'autres suspects, dont des Mauriciens, sont aussi dans le viseur des limiers.

1,73 kg d'héroïne d'une valeur de Rs 26 millions avaient été mis en jeu pour l'interpellation de ce jeune homme. Cette drogue est arrivée à Maurice par courrier sur le vol BA2063 de British Airways en provenance de Londres, le 8 juillet. Le même jour, vers 20 h 50, une équipe de l'AntiDrug and Smuggling Unit et les officiers de la douane se sont mis à vérifier les colis au bureau des courriers à PortLouis et ils en ont remarqué un qui avait l'air suspect.

Il s'agissait d'une boîte en carton contenant des objets de décoration destinée à un couple habitant Pailles et sur laquelle figurait leur numéro de téléphone. Ce couple est également recherché par la brigade anti-drogue

Les limiers de l'ADSU en présence des officiers de la douane ont constaté que la boîte contenait sept boules en verre décoratives. Les boules ont été brisées et à l'intérieur de chacune d'elles se trouvait un sachet recouvert de ruban adhésif et qui contenait une quantité de poudre soupçonnée d'être de l'héroïne. La poudre a été testée et les doutes des limiers se sont avérés : il s'agissait bien d'un colis d'héroïne.

Les limiers ont, par la suite, mis en place un exercice de livraison surveillée et mardi, vers 10 h 20, le Nigérian qui suit actuellement des cours au Amity Institute of Higher Education et habite à Palma, s'est présenté pour récupérer le colis. Il a été arrêté et placé en détention. Il a comparu en cour, hier, sous une accusation de "drug dealing with aggravating circumstances, attempt to possess dangerous drug for purpose of distribution with an averment of trafficking".