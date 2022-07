Ile Maurice: Parlement - Des questions sur la "landing station" de Baie-Jacotet

L'opposition ne compte pas lâcher prise par rapport aux allégations faites par Sherry Singh à l'effet qu'il y a eu intervention humaine indienne à la landing station de Baie-Jacotet. On ignore encore si la Private Notice Question de mardi prochain concernera cette affaire mais le député rouge Osman Mahomed met toutes les chances de son côté pour obtenir des informations supplémentaires au sujet des allégations faites par Sherry Singh, ainsi qu'à partir des réponses fournies par le Premier ministre jusqu'ici. De ce fait, il a adressé trois questions sur cette affaire au Premier ministre en espérant qu'au moins l'une d'elles se classe parmi les premières.

Osman Mahomed demandera d'abord à Pravind Jugnauth s'il y a eu violation de la clause de confidentialité du contrat du consortium de SAFE après le survey entrepris à la landing station de Baie-Jacotet, le 15 avril , par une équipe indienne. Deuxièmement, il veut savoir s'il y a eu des représentations de la part du partenaire stratégique de MT, Orange SA, relativement à cette intervention du 15 avril. Troisièmement, il demandera au Premier ministre s'il envisage de mettre sur la table du Parlement le rapport du Chief Technical Officer de MT à la suite de ce survey effectué le 15 avril.

Reza Uteem veut, lui, connaître l'identité du National Security Advisor, ses qualifications, la date à laquelle il a été recruté et les conditions et les termes de son contrat. Le même député interrogera le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, sur le nombre des travailleurs indépendants, qui ont fait une demande pour l'allocation de Rs 1 000 et, parmi celles-ci, combien ont été rejetées.

Joanna Bérenger veut savoir du ministre des Affaires étrangères, Alan Ganoo, quelle est la situation des réfugiés tamouls à Diego Garcia. Elle demandera aussi à la ministre de l'Égalité des genres, Kalpana Koonjoo-Shah, si le gouvernement compte ratifier le Protocole de la Southern African Development Community sur le genre et le développement, et si tel n'est pas le cas, pourquoi.

Karen Foo Kune-Bacha cherchera des détails sur le nombre de personnes infectées au Covid-19 depuis le 1er juillet, le nombre d'hospitalisations et de décès. Elle a adressé une autre question au ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, sur le nombre de décès maternels. Du même ministre, Ehsan Juman veut connaître le nombre de vaccins contre le Covid-19 que le ministère a encore en stock, le nombre de ceux qui expirent à la fin des mois de juillet et d'août. Au ministre du Commerce, le député rouge demandera quand la cargaison d'huile dont la commande a été passée par la State Trading Corporation est attendue et à quel moment ladite commande a été passée.

Le deuxième incendie qui s'est déclaré aux Casernes centrales, le 5 juillet, intéresse Deven Nagalingum. Il voudrait connaître l'heure d'arrivée des sapeurs-pompiers sur le site de l'aile des Casernes endommagée par ce sinistre.

Le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, sera interpellé relativement au problème aigu de parking à l'hôpital SSRN. Cette question sera posée par Ranjiv Woochit, qui demandera au ministre des Services Publics, Joe Lesjongard, quelles mesures ont été prises pour résoudre les problèmes de fourniture d'eau dans le pays.

Mahend Gungaparsad cherchera des informations au sujet de l'enquête initiée après les allégations de fuite pour les examens du Primary School Achievement Certificate et du National Certificate Education.