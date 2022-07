Cote d'Ivoire: Conseil des ministres - Le gouvernement exonère de droits de douane les équipements et matériels agricoles importés

C'est une réponse à la vie chère. Hier mercredi 13 juillet, la question de la vie chère était au centre du conseil des ministres. Le gouvernement a, à cet effet, adopté une ordonnance portant extension des dispositions instituant les mesures fiscales incitatives spécifiques aux investissements réalisés dans les secteurs de la production et de la transformation agricole.

Cette ordonnance, selon le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly, également ministre de la Communication et de l'Economie numérique, s'inscrit dans le cadre des mesures initiées par le gouvernement en vue d'améliorer les performances des filières de production de céréales, de légumineuses et d'apporter une réponse durable à la hausse de la problématique des prix des produits de grande consommation.

A l'en croire, elle accorde à cet effet des avantages douaniers et fiscaux spécifiques aux opérateurs intervenant dans les secteurs de la production et de la transformation des céréales et légumineuses notamment le riz, le maïs, le mil, le sorgho, le soja sur la base de la création et du développement de leurs activités. " Cet appui du gouvernement aux opérateurs concernés sera encadré par une convention spécifique d'investissement signé entre l'Etat et chaque opérateur pour une durée de quatre ans. Ces mesures comprennent notamment l'exonération des droits de douane sur les équipements matériels importés, l'exonération de TVA sur les acquisitions de matériel de biens d'équipements et l'octroi de crédit d'impôt sur la durée de la convention ", a-t-il expliqué.

Aussi des mesures de soutien aux ménages vulnérables ont été prises par le gouvernement qui a ratifié, dans ce sens, deux accords de prêt conclu avec l'Association Internationale de Développement (AID) portant l'un sur la somme de 180 300 000 euros et l'autre d'un montant de 5 millions de dollars US. Cela, à travers deux décrets.

Selon le ministre, ces deux accords permettront de soutenir le système national de filets sociaux afin de garantir une plus grande inclusion sociale des populations pauvres et vulnérables. " Il permettra de façon spécifique d'opérationnaliser le registre social des ménages pauvres et vulnérables, d'améliorer les services des centres sociaux et d'assurer l'extension et la pérennisation du programme de monétaire productif ", a-t-il ajouté.

Le gouvernement, par ailleurs, annonce dès cette année l'opération de recensement général des entreprises et des établissements après celui de la population. L'objectif visé est de doter le pays d'une banque de données économiques et financières exhaustives et actualisées sur les entreprises et établissements opérant dans les différents secteurs d'activés de façon à répondre efficacement à la forte demande de statistiques économiques, sociales et fiables et améliorées et le suivi des politiques nationales de développement économique, a expliqué le ministre Amadou Coulibaly.

" A terme, ces dispositions permettront de mettre en place un répertoire un répertoire complet des unités industrielles du pays, couvrant tous les secteurs d'activités et qui sera adossé à un système d'information géographique.

Enfin, le conseil a décidé du changement de dénomination de l'Institut National de Formation Sociale (INFS) qui devient Institut National Supérieur de Formation Sociale en abrégé INSFS. Ce changement de nom, a instruit le ministre, entre dans le cadre d'une réforme globale du système national de formation en action sociale. " Cette réforme prend en compte la nécessité de préparer efficacement les professionnels de l'action sociale en vue d'apporter des réponses fortes aux nouveaux défis de la mondialisation et globalement aux vulnérabilités générées par les mutations sociales actuelles ", soutient-il.