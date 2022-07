Afrique: Infrastructures hôtelières en vue de la Can Foot 2024 – De grands chantiers pour bien héberger les participants

Annoncée pour juin -j uillet 2023, c'est finalement en janvier- février 2024, que la Coupe d'Afrique des nations de football aura lieu en Côte d'Ivoire.

Le Gouvernement ivoirien, qui a pris acte de cette décision de la Confédération africaine de football (Caf) se retrousse les manches pou être dans les délais. Ainsi, le Premier ministre Patrick Achi suit de bout en bout les travaux de finition de tous les chantiers.

Citons entre autres, les cinq stades devant accueillir les matchs de la phase finale, la réhabilitation de certaines voies qui désertent certaines villes : Yamoussoukro, Abidjan, Bouaké, Korhogo et San Pedro.

Les travaux de cette dernière ville appelée « la station balnéaire » ou « La Côtière » qui va d'Abidjan en passant par Dabou, Grand Lahou, San Pedro à Grand- Béréby, sont en cours de réhabilitation lourde.

Les opérations ont été lancées par le Premier ministre, Achi Jérôme Patrick, le 18 septembre 2022 à San Pedro. Celles-ci concernent la réalisation d'un nouveau bitume d'une longueur de 353,5 km, en lieu et place de l'ancien pratiquement inexistant.

Aussi, pour faire d'une pierre deux coups, le secteur de l'hôtellerie n'est pas oublié. Ici, le Gouvernement a fait appel aux investisseurs privés.

Accroitre la capacité d'accueil en infrastructures hôtelières

A ce niveau, les différentes "cités de la Can" dont la capacité en lits Vip ne devrait pas suffire pour héberger des participants d'un certain standing jouxtent les nouveaux stades qui seront construits.

En outre, en plus des hôtels qui existent déjà, il faut en construire d'autres et faire un travail de mise à niveau pour accueillir les frères et amis de la Côte d'Ivoire, dans de très bonnes conditions.

D'où le sens du lobbying et opérations de charme de Siandou Fofana, Ministre du Tourisme et des Loisirs à l'endroit des opérateurs économiques et acteurs du secteur à se mettre dès à présent au travail pour mettre à niveau les établissements hôteliers de nouveaux aux normes internationales.

Une Commission de classement installée

Une Commission nationale de classement des établissements de tourisme, a été installée le 4 février 2022. Ces neuf membres statutaires ont prêté serment. Ils sont au travail pour passer aux scanners l'offre d'hébergement de la Côte d'Ivoire.

Soulignons que les chiffres du ministère ivoirien du Tourisme et des loisirs indiquent que: « l'offre d'hébergement de la Côte d'Ivoire en 2021 était de 4 394 hôtels pour une capacité d'accueil de 65 994 chambres et 125 160 lits contre 3 708 hôtels pour 53 117 chambres et 101 386 lits en 2020 ; soit un taux d'accroissement respectif de 18,5 % ; 24,24 % et 23,44 % ». Des chiffres qui sont en évolution constante avec les nouvelles infrastructures qui ouvrent leurs portes.

Ainsi, en septembre 2021, Movenpick Hôtel a été inauguré. Aussi, le 4 juillet 2022, le panonceau estampillant ce réceptif au standard de 5 étoiles a été dévoilé. Faut-il le noter, le Movenpick Hôtel, avec ses 160 chambres et 5 suites.

Ce classement est aux normes de l'établissement battant pavillon du groupe Accor, procède des délibérations de la Commission nationale de classement des établissements de tourisme et des Loisirs. Les travaux de cet hôtel haut de gamme ont démarré en avril 2018 et se sont achevés en octobre 2020.

Pour le Ministre Siandou Fofana, « l'inspection et le contrôle des établissements de tourisme en vue de leur classement s'inscrit dans le process de la démarche qualité qu'impose la Stratégie nationale de développement touristique Sublime Côte d'Ivoire. Et qui s'arrime aux ambitions d'établir la destination ivoirienne dans le Top 5 africain à l'échéance 2025 ».

Bien plus, Siandou Fofana ajoute que des bonds quantitatifs de l'ordre de + 65 %, ont été enregistrés depuis la mise en œuvre de la stratégie, sans omettre l'aspect qualitatif. Profitant de la tenue en terre ivoirienne, de la prochaine Coupe d'Afrique des nations de football ( Can 2024), Siandou Fofana estime que le défi de la qualité des réceptifs hôteliers ivoiriens s'érige comme un avantage comparatif.

Des hôtels en construction à Abidjan et à l'intérieur

En plus, un consortium chinois a fait pousser de terre un réceptif hôtelier d'un coût de neuf milliards de F Cfa.« Famille mondiale » a été inauguré officiellement le jeudi 30 juin 2022 par les autorités ivoiriennes à Abidjan Cocody 7e tranche. Ce réceptif a une capacité de 128 chambres dont huit suites. Avec à la clé, la création de 128 emplois directs.

Ce n'est pas tout ! Bien avant, deux réceptifs hôteliers ont ouvert à Korhogo et Kouto dans le nord de la Côte d'Ivoire. Korhogo abritera des matchs de la Can 2024. Comme hôtels Iris, Le Mont Korhogo dans la capitale du Poro, et à Kouto dans la Bagoué sont ouverts.

La réalisation de ces deux hôtels de standing sont l'œuvre de l'Ivoirien Koné Dossongui, Pdg de la holding Atlantic Financial Group (Afg), qui a investi plus de 3 milliards de F Cfa dans la réalisation de cet établissement de 4 étoiles qui s'étend sur environ 3 hectares.

Ce sont 46 chambres standards, deux appartements de standing, quatre suites Juniors et un suite exécutive dotée d'un mobilier haut-de-gamme, qui constitue ainsi un motif de fierté pour la région du Poro et pour l'exécutif ivoirien.

Dans le même élan, le président Dossongui Koné a sorti dans un écran de verdure, un autre réceptif : Le Printemps Katana, à Kouto, région de la Bagoué dont il est originaire. Cet hôtel se fond dans le paysage architectural local, avec un accent prononcé sur l'écotourisme. Il comprend 24 chambres et deux appartements.

Dans la perspective de la Coupe d'Afrique des nations (Can) 2024, le groupe Centaurus (société française de gestion hôtelière) s'installe au bord de la lagune Ebrié.

Les travaux de deux Maisons AlbarHôtels débutent en septembre 2022. Un protocole d'accord a été signé en octobre 2021 entre les deux parties.