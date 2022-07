Sénégal: Secteur de l'industrie - Le chiffre d'affaires a progressé de 20,9% au premier trimestre 2022

Le chiffre d'affaires dans l'industrie a progressé de 20,9% au premier trimestre 2022, comparativement à celui de la même période de 2021. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l'information, cet accroissement est consécutif à la hausse du chiffre d'affaires dans la totalité des sous-secteurs.

Relativement à celui de la période correspondante de 2021, explique l'Ansd, le chiffre d'affaires dans les industries extractives est ressorti en hausse de 38,5% au premier trimestre 2022. Cette augmentation est expliquée par le relèvement simultané des ventes de minerais métalliques (+33,5%) et des autres produits des industries extractives (+45,3%).

Au premier trimestre 2022, le chiffre d'affaires dans les industries manufacturières s'est rehaussé de 16,4% en variation annuelle sous l'effet, particulièrement, de l'amélioration de celui des produits chimiques et pharmaceutiques (+106,7%), des autres industries manufacturières (+24,8%) et des produits agroalimentaires (+11,7%).

Cette évolution est amoindrie par la baisse du chiffre d'affaires des produits du raffinage et de la cokéfaction (-94,8%), électroniques et informatiques (-93,1%) et des produits métallurgiques et de fonderie (-28,0%). Le chiffre d'affaires des industries de production d'électricité, de gaz et d'eau s'est relevé de 20,2% au premier trimestre 2022, comparativement à celui de la même période de 2021. Cette évolution est attribuable à la hausse simultanée de la vente d'électricité et de gaz (+23,2%) et d'eau (+11,2%).

Au premier trimestre 2022, le chiffre d'affaires des industries environnementales s'est bonifié de 50,0% en relation avec la hausse du chiffre d'affaires de l'activité de collecte, de traitement et d'élimination des déchets (+50,0%) et de celui de la collecte des eaux usées et boues(12,3%). En variation annuelle, le chiffre d'affaires de l'égrenage de coton a bondi de 140,4% au premier trimestre 2022, en liaison avec la hausse des ventes de coton.