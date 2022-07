Sénégal: Le dialogue Europe-Afrique, une des "grandes priorités" de Paris (ambassadeur)

Dakar — La France fait du dialogue entre l'Europe et l'Afrique "une de ses grandes priorités", avec l'ambition que l'Union européenne puisse demeurer le premier partenaire économique du continent africain, a déclaré Philippe Lalliot, ambassadeur français au Sénégal.

"La France a fait (...) du dialogue entre l'Europe et Afrique une de ses grandes priorités", a-t-il déclaré à l'occasion de la traditionnelle soirée du 14 juillet commémorant la fête nationale française dans les jardins de la résidence de l'ambassade de France au Sénégal, à Dakar.

Le diplomate a réitéré "la grande ambition" de la partie française de travailler à ce que "l'Union européenne (UE) reste ainsi le premier partenaire du continent africain et continue à accompagner le Sénégal sur la voie de l'émergence".

Il estime, à ce propos, que le 6e sommet Union européenne-Union africaine, tenu en février dernier à Bruxelles, en Belgique, a permis d'affirmer la "volonté commune" des parties concernées de "refonder le partenariat euro-africain."

"Ce sommet où 150 milliards d'euros d'investissements ont été annoncés a permis de lancer des initiatives très concrètes pour la formation et l'accès à l'emploi des jeunes, pour le financement de la croissance en Afrique, la souveraineté sanitaire, la transition énergétique ou encore le maintien de la paix et de la sécurité sur le continent", a détaillé l'ambassadeur de France au Sénégal.

Selon Philippe Lalliot, le partenariat euro-africain constitue "un pôle de stabilité et de coopération dans un monde confronté à une instabilité chronique et à une brutalité croissante."

Il ajoute que le partenariat franco-sénégalais en particulier "devra être ambitieux, respectueux et conduit sur un strict pied d'égalité et tourné vers l'avenir."

Aussi, "face au choc économique majeur provoqué par la guerre en Ukraine et qui frappe les économies déjà fragilisées par la pandémie de Covid-19", la France et le Sénégal continuent de travailler "main dans la main pour trouver des solutions concrètes qui répondent à la fois aux urgences, mais aussi aux défis de demain."

"Cela ne signifie pas que nous soyons d'accord sur tout, mais signifie que nous pouvons parler de tout et agir ensemble en conscience, ce qui n'est pas fréquent", a-t-il déclaré.

M. Lalliot a par ailleurs souligné que "face à la montée du populisme et de l'extrémisme qui sont les poisons lents pour nos démocraties", la France et le Sénégal doivent "continuer à défendre sans arrogance, mais avec la plus grande fermeté, la paix, la concorde entre les nations, le respect et la responsabilité, l'État de droit et la solidarité."

Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Samba Ba, a pour sa part indiqué que le Sénégal et la France entretiennent "une longue tradition de relations d'amitié confiante et de coopération féconde".

"Ces liens privilégiés trouvent leur source dans notre attachement à des valeurs communes à savoir la paix, la démocratie, la liberté, la fraternité et le respect des droits de l'Homme", dit-il. Cela explique, à ses yeux, "la densité" des liens et "l'intensité des échanges officiels" entre la France et le Sénégal, "y compris au plus haut niveau".

S'y ajoute, selon lui, "un facteur extrêmement important, le facteur humain", avec "au fil de l'histoire, le brassage socioculturel si cher au président poète Léopard Sédar Senghor qui a fait naître parmi nous (...) des binationaux qui constituent aujourd'hui le symbole vivant de la contribution des peuples sénégalais et français, à la civilisation de l'universel et au banquet du donner et du recevoir."

"C'est le meilleur antidote aux pathologies qui gangrènent actuellement nos sociétés humaines, à savoir le terrorisme, le radicalisme, le racisme, la discrimination raciale et la xénophobie", a conclu Oumar Samba Ba.