Sénégal: Saint-Louis - Macky Sall lance les travaux du futur hôpital " Alioune Badara Cissé "

Après l'inauguration des hôpitaux de Kaffrine, Sédhiou, Kédougou et Touba et le lancement du chantier de l'hôpital de Tivaouane, le 25 juin dernier, de l'hôpital de Ourossogui, le temps de l'action continue. C'est dans ce cadre que le Président Macky Sall a été procédé, hier, à la pose de la première pierre des travaux du Centre national de santé de Niveau 4 de Saint-Louis, baptisé du nom de Me Alioune Badara Cissé, digne fils de Saint-Louis, de Guet-Ndar et du Sénégal.

SAINT-LOUIS - Le Président de la République, Macky Sall, a procédé, hier, à la pose de la première pierre du futur Centre national de santé de Niveau 4 de Saint-Louis. Il va porter le nom de Me Alioune Badara Cissé, un digne fils de Saint-Louis, particulièrement du quartier Guet-Ndar. A l'occasion, le Chef de l'Etat s'est adressé aux populations de Guet-Ndar, massées aux alentours du quai de pêche de Diamalaye, pour exprimer à nouveau, à sa famille, toute sa compassion. " Nous avons perdu un être cher, un compatriote, un compagnon de lutte et un patriote ", a lancé le Président Sall.

Selon lui, le futur nouvel hôpital de Saint-Louis est le tout premier de ce niveau au Sénégal. Cette ville mérite cet important investissement dans le cadre de l'Axe 2 du Pse, consacré au capital humain, à la protection sociale et au développement durable. Axe 2 dont la santé est une composante essentielle.

Cette infrastructure sanitaire, a-t-il précisé, " traduit notre engagement pour l'équité sociale et territoriale, par l'accès aux soins de tous. Il sera construit sur une grande superficie pour une capacité de 400 lits et un coût global de 72 milliards 130 millions de FCfa. Jamais le Sénégal indépendant n'a eu une infrastructure sanitaire de ce niveau. On n'aura plus besoin de quitter Saint-Louis pour des soins, pour aller à Dakar, en Europe ou ailleurs ".

Selon le Chef de l'Etat, la future structure sanitaire comprendra plusieurs services dont la cardiologie, la chirurgie cardiovasculaire, viscérale, la neurochirurgie, la neurologie vasculaire, l'hématologie clinique et la greffe de la moelle. Elle aura des unités en cancérologie complète, un centre de grands brulés associé à la chirurgie reconstructive. Il y aura également dans la future structure de santé des équipements pour la transplantation des organes, la médecine nucléaire, la radiologie, et autres matériels d'aide au diagnostic.

Le futur Centre national de santé aura une vocation d'enseignement, de recherches et de formation, en relation avec l'Unité de formation et de recherche (Ufr) des sciences de la santé de l'Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis. Il sera équipé d'amphithéâtres, de salles de cours et de simulation. Il prendra en charge les besoins liés à la présence des plateformes pétrolières de Saint-Louis. Les travaux vont durer 18 mois et seront exécutés par Wahc et son partenaire Asgc du Royaume Uni.

Sous la supervision du ministre de la Santé et de l'Action sociale, le président Macky Sall a exhorté l'entreprise et son partenaire ainsi que toutes les autres sociétés qui devront intervenir dans le chantier à travailler avec diligence, dans le respect des normes de qualité, pour une livraison du chantier dans les délais convenus.