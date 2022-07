Madagascar: FMF / FIFA - Une feuille de route électorale attendue

Le calendrier des élections au sein des démembrements de la Fédération malgache de football, du comité exécutif et du président de l'institution figure parmi les points d'orgue de la visite des émissaires de la FIFA.

Avant de quitter le pays, les cinq émissaires de la FIFA en compagnie du président de la FMF par intérim ont transité par la Place Goulette à Ambohijatovo pour une visite de courtoisie au ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto. La mise en place d'une feuille de route pour une bonne gouvernance et afin de préparer l'élection 2023 était au centre des discussions. La FMF est placée sous restriction par la FIFA depuis un certain moment et la reprise des financements à l'endroit de la FMF pour tous les projets qui œuvrent dans la promotion et le développement du beach soccer, du football féminin, du football scolaire ainsi que tous les projets concernant les compétitions, les infrastructures et le renforcement de capacité a été soulevée lors de cette rencontre.

Volonté. L'instance internationale a félicité la mobilisation de l'Etat dans ses actions en faveur du développement du football au pays. " L'État est là et a manifesté son engagement à promouvoir le développement du football à travers les constructions de terrains. Ils sont 32 actuellement et tous les 119 districts auront les leur à court-terme. Le ministère ne s'immisce pas dans les problèmes et les affaires internes de la FMF par la politique de non-ingérence, mais reste toutefois, un observateur et partenaire dans le développement du football au pays ", a souligné le numéro un du sport malgache. L'accompagnement de l'instance internationale est d'une importance capitale pour le développement du ballon rond au pays. La FIFA qui fait du football un outil pour la promotion de la jeunesse et un levier du développement en Afrique, dont à Madagascar. La FIFA a réitéré sa volonté d'intensifier le développement du football malgache, d'assurer la stabilité des relations entre la FIFA, la FMF et l'État. La collaboration entre les trois entités est nécessaire. Les rôles des fédérations internationales et de l'État sont d'ailleurs complémentaires et incontournables. Les cinq émissaires à savoir Céline Zigaul, gestionnaire de programme de développement au sein de la FIFA et de la CAF ; Christoph Suppiger, responsable du programme de gouvernance financière ; Ahmed Harraz, gestionnaire principal de gouvernance et responsable des projets stratégiques et de gouvernance ; David Fani, responsable du bureau régional Afrique-Australe et Sanda Rasoamahenina, coordinateur de projet du bureau régional Afrique-Australe sont partis hier soir. Le verdict de la FIFA est attendu dans les semaines ou mois à venir sur le processus électoral au sein de la FMF.