Madagascar: Entrepreneuriat - Une formation gratuite pour les mères célibataires

Les femmes monoparentales membres de l'association " Parrainages Lyon Madagascar " bénéficieront d'une formation gratuite en restauration villageoise. Elle sera mise en œuvre par le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle.

Promouvoir l'autonomie des femmes. C'est l'un des objectifs du ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP) en mettant en place des offres de formations pour améliorer les compétences et l'employabilité des actifs. C'est dans cette optique qu'une convention de partenariat a été signée, hier, avec l'association " Parrainages Lyon Madagascar " pour la formation des femmes monoparentales. Elle se tiendra le 29 juillet au Centre de formation professionnelle pour les femmes (CFPF) à Tsimbazaza. Les bénéficiaires ne sont autres que les 84 membres de cette association recensés dans la capitale.

Le METFP représenté par son Directeur régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle (DRETFP) Analamanga, Zoly Volahanta Raveloson a indiqué que dans un premier temps, elles bénéficieront d'une formation en restauration villageoise mais les offres varieront en fonction de leurs besoins. "Elles seront par la suite dotées de kits de démarrage par l'association Parrainages Lyon Madagascar pour qu'elles puissent développer leurs activités génératrices de revenus. Une initiative qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du velirano n°04 qui prône l'éducation et la culture pour tous y compris la valorisation de l'enseignement technique et professionnel ainsi que le velirano n° 06, celui de promouvoir l'emploi décent pour tous" , a-t-elle souligné.

Extension. Après cette formation en restauration villageoise, le METFP prévoit déjà de mettre en place une formation gratuite en informatique de base pour les mères célibataires ainsi que leurs enfants. La responsable de l'antenne de cette association à Antananarivo, Maharoniaina Volanasoa Lalaina a aussi fait savoir de son côté que les membres de ses antennes à Antsiranana et Antsirabe ne seront pas oubliés car ce partenariat a déjà prévu d'étendre cette formation dans les provinces. À noter que depuis 24 ans, " Parrainages Lyon Madagascar " aide les familles monoparentales défavorisées pour permettre aux enfants un accès à l'éducation et pour les soutenir jusqu'à l'obtention d'un diplôme ou leur entrée dans la vie professionnelle. " Je suis veuve et c'est grâce au soutien financier octroyé par cette association tous les trois mois que j'ai pu scolariser mes quatre enfants. Deux d'entre eux ont déjà obtenu leur Licence. Cette aide m'a entre autres permis de payer les frais de scolarité et d'acheter les fournitures scolaires ", témoigne Niry, membre de cette association.