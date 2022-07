Madagascar: 45 ans de scène de Erick Manana - Erick, Feo Gasy et Lolo sy ny Tariny dans un même spectacle

Le moment tant attendu est enfin arrivé. Erick Manana fêtera ses 45 ans de scène avec son public de Madagascar ce dimanche 17 juillet. Les retrouvailles promettent d'être grandioses. L'artiste, ses musiciens et la Mi'ritsoka Production mettront les petits plats dans les grands pour ce concert intitulé " Fa tsarotsaroako irony andro taloha ".

Le concert aura principalement deux parties, qui auront chacune leur importance. Dans la première partie, Erick Manana, accompagné de tous ses musiciens locaux, notamment Nini Kolibera et Kolibera à la guitare et à la valiha, Solofo Bota à l'accordéon, Sata à la percussion, Donné Randria Ernest qui jouera de sa flûte et Titi au saxophone, emmènera le public voyager à travers ses 45 années de scène en chansons, du tout début de sa carrière à ses dernières compositions. Le public peut donc s'attendre à un répertoire des plus riches, de quoi faire le bonheur des plus nostalgiques.

Mais ce concert-anniversaire fêtera en fait deux jubilés. La deuxième partie du spectacle sera dédiée justement à célébrer le quart de siècle du groupe Feo Gasy, un groupe que Erick Manana a créé il y a de cela 25 ans. Benny, Nini et Kolibera ainsi que Passy qui vient lui aussi d'arriver en terre malgache, feront aussi une ode aux membres du groupe déjà décédés notamment Fafah, Rakoto Frah et Bariliva. Outre ce concert, Feo Gasy prépare la sortie de son nouvel album pour très bientôt. Les dernières prises de son ont été achevées à Antsirabe, après l'arrivée de son fondateur et de Passy à Madagascar mardi dernier.

Les surprises ne s'arrêteront pas là puisque des " guests " locaux seront aussi de la partie ce dimanche et entonneront avec Erick les chansons de Lolo sy ny Tariny. On pourra alors compter sur les membres du groupe qui sont à Madagascar en plus de Dina Rakotomanga et Passy.

Émotions et surprises seront sûrement au rendez-vous au Palais. À ce dimanche donc.