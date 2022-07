Madagascar: Cinépax - Thor "Love and thunder" à découvrir

Quatrième volet du dieu du tonnerre, " Thor, Love and Thunder " est à l'affiche du Cinépax Ambodivona, dès demain. L'histoire, Thor se lance dans un voyage différent de tout ce qu'il a connu jusqu'à présent : une quête de paix intérieure. Cependant, sa retraite est interrompue par Gorr le boucher des dieux, un tueur galactique qui cherche l'extinction des dieux.

On retrouve donc Chris Hesmworth et son légendaire Strombreaker au cœur d'une lutte quasiment sans merci. Pour affronter cette menace, Thor demande l'aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse aventure cosmique pour comprendre les motivations qui poussent Gorr à la vengeance et de l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Avec un Christian Bale dans le rôle du méchant, Tessa Thompson en Valkyrie, Natalie Portman sous les traits de Jane Foster et de Mighty Thor, sans compter les apparitions des Gardiens de la galaxie, Russel Crowe dans la peau du dieu grec Zeus et de Matt Damon, le casting est à la hauteur du blockbuster.

Magnifiant un univers sombre, Taika Waititi parie sur l'humour, voire l'autodérision qui nous rappelle les répliques à la Deadpool. Rythme, sarcasme, échange dynamique, un cocktail détonnant pour aborder d'une façon très subtile des sujets sérieux comme le deuil et la paternité. Une œuvre forte en rebondissement, adrénaline et scènes d'actions musclées.