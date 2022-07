Madagascar: Transport par câble - Le projet de téléphérique relancé

À l'instar du fly-over d'Anosizato dont la loi autorisant la ratification de l'accord de prêt y afférent est actuellement en instance au niveau de la Haute Cour Constitutionnelle, le TPC n'est pas abandonné.

Reculer pour mieux sauter. À l'arrêt depuis quelque temps, le projet de transport par câble est relancé. Ce qui aurait expliqué la fermeture depuis hier du marché de " Petite Vitesse " à Soarano où des pylônes vont être installés pour les besoins du projet Transport Par Câble. Le TPC figurait d'ailleurs à l'ordre du jour du Conseil des ministres durant lequel il aurait été question de la prise en charge des Droits et Taxes à l'Importation (DTI) relatifs à l'importation des matériels et équipements des gares, pylônes et cabines pour le téléphérique.

Spoil system. Le Conseil des ministres a aussi procédé aux habituelles nominations aux hauts emplois de l'Etat. Entre autres, des directeurs centraux et régionaux de ministères avec la part du lion pour l'Enseignement Technique et la Formation Professionnelle. En seconde position, vient le ministère de l'Environnement et du Développement Durable où le " spoil system " semble être de mise depuis la nomination d'une nouvelle ministre qui continue de placer ses éléments. À l'instar des autres membres du gouvernement nommés le 17 mars 2022. Quatre mois après, ils n'ont pas fini de constituer leurs équipes qui resteraient en place, du moins jusqu'au 17 septembre prochain, fin du premier semestre pour le gouvernement. Le sort des DG et directeurs reste lié à la reconduction ou pas de leurs patrons dont certains ne seront plus là lors de l'inauguration du téléphérique.