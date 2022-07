Madagascar: Dimanche classique - Mino Rakotoarisoa en représentation

Rendez-vous à établir depuis quelques temps, le 3ème dimanche classique continue sur sa lancée.

Pour le 17 juillet, cet appointement dominical verra Mino Rakotoarisoa sur les planches de l'Alliance française Andavamamba à 16h. À l'occasion, la soprane sera accompagnée par Miravo Ramarolahy au piano avec la participation du ténor Fabio Rakotondrazanany. Au programme, des compositions de Verdi, Gounod, Strauss, Offenbach...

Chanteuse aguerrie, Mino Harilala Rakotoarisoa a fait ses armes avec les grands noms de la musique classique malgache actuelle. Elle a commencé ses études musicales en 2010 avec la pianiste Mirana Randria, puis à l'Anglican Music Institute Antananarivo en 2011. Depuis, elle a participé à divers concerts avec des ensembles vocaux locaux comme Maestria,Lyrica, Icanto, Chœur Miangaly et Diapason. Elle a aussi participé au Festival Classik'Art en 2015, et le festival Nosy- Be Symphonie en 2018, ainsi qu'aux masters classes avec la soprano Kyung Sun Choi (Majored Voice in The Manhattan School of Music de New York) et de Michael Kraus un baryton autrichien de renommée internationale.

C'est en 2018, que la carrière de la jeune femme connait un tournant majeur. Elle a été invitée par Yves Senn, professeur de chant au Conservatoire de Musique de Neuchâtel, à suivre une formation musicale pendant un mois en Suisse, suivie d'une série de concerts avec les artistes de l'Avant-scène Opéra. Dans la même année, elle a participé au concours " Voix nouvelle " organisé par le " Centre Français de Promotion Lyrique " et a été sélectionnée parmi les 6 finalistes malgaches à concourir en final régional de l'Océan Indien à La Réunion.

Dernièrement, en décembre 2021, elle a été soliste de la Missa Brevis de Wolfgang Mozart avec l'Ensemble Mille Feo, plateforme partenaire de l'Ensemble les Cris de Paris. Aujourd'hui, elle continue à partager sa passion pour la musique classique par des cours de chant et des projets de concert en tant que soliste et en groupe.