Congo-Kinshasa: Evolution épidémiologique en RDC/Covid-19 - Jean-Jacques Muyembe alerte sur le risque d'une énième vague et recommande le respect des gestes barrières

Dans son point de presse hebdomadaire de ce mercredi 13 juillet 2022, tenu à l'Institut national de recherche biomédicale (INRB), le professeur Jean-Jacques MuyembeTamfum, coordonnateur du Secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre le Covid-19 en RDC, a passé au peigne fin la question de l'évolution épidémiologique de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Le virologue est revenu sur la 5ème vague qui, à l'en croire, est à la phase de dissipation. Par ailleurs, il a martelé sur le risque d'une sixième vague dans les prochains mois, vu la flambée observée à partir des pays à échanges permanents avec la RDC.

Soulignant en effet que la 5ième vague touche à sa boucle au regard de l'évolution des cas de contamination que l'on enregistre au quotidien à travers toute la République, Jean-Jacques Muyembe Tamfum a invité, toutefois, la population à la vigilance et à ne céder à aucun relâchement des mesures barrière, notamment le lavage régulier des mains et le port de masque, mais aussi et surtout de se vacciner pour une immunité collective.

La RDC risque de connaitre une énième vague, a indiqué le numéro un de l'INRB. Ceci est par le fait que l'épidémie qui sévi au Congo dépend de celle de l'Europe, notamment de la France et de la Belgique qui, en ce jour, connaissent des flambées remarquables de cas positifs.

"Nous disons que nous devons être prudents. Continuer à maintenir notre garde, parce qu'il est possible qu'il y ait encore une 6e vague. Car nos vagues dépendent souvent de ce qui se passe en Europe. Et comme vous le savez pour le moment, le nombre de cas en France, en Belgique ne fait qu'augmenter. Donc, il y a beaucoup de risque que les passagers viennent introduire ce virus de façon beaucoup plus importante dans notre pays ", alerte le Dr. Muyembe.

Co-animateur de ce point de presse, le docteur Alain Ngashi, coordonnateur national du programme élargie de vaccination en RDC, s'est quant à lui appesanti sur l'évolution de la vaccination au niveau national. Donnant une note de satisfaction sur le processus de vaccination en général, il a confirmé que la RD-Congo passe en ce moment en la phase d'accélération fulminante à ce propos.

Pour le responsable du PEV/RDC, le pire est derrière nous. " Je pense que le pire est derrière nous; nous sommes effectivement dans la phase d'accélération. On a pu en trois (3) mois seulement vacciné 2.600.000 personnes. Et au mois de mai, en un (1) seul mois on a vacciné 1.100.000 personnes. Donc, vous imaginez l'année passée quand on parlait encore de 4.000 personnes vaccinées par mois. Maintenant on commence à parler de 1.100.000 personnes par mois. Je pense que, la situation est maintenant au beau fixe. On est vraiment entré dans la phase d'accélération. Maintenant c'est toutes les 26 provinces qui vaccinent en routine", a-t-il dit.

Au terme de ce briefing, le coordonnateur du Secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre le Covid-19 en RDC, le docteur Jean-Jacques Muyembe a reçu un prix dénommé " Prix CREC Riposte Covid-19 ", à titre de reconnaissance pour ses prouesses mises au profit de la nation, dans le combat contre la Covid-19 en RDC, de la part de l'équipe de communication de la commission des risques et d'engagement communautaire (CREC), qui a de même honoré Mme Marie-Claire Fwelo, présidente de la commission CREC, en lui remettant elle aussi un prix pour son " dévouement " et son " abnégation " dans la lutte contre cette maladie en RDC.