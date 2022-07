Afrique de l'Ouest: Musique - Guiss Guiss Bou Bess représente le Sénégal au Paleo Festival de Nyon

Du metal togolais à l'électro sénégalaise, du hip-hop aux influences high-life au funk vaudou, du blues du Sahara, tout en passant par les sonorités traditionnelles plurielles, le " Village du monde " du Paleo Festival de Nyon (Suisse) manifeste la volonté de mettre à l'honneur l'incroyable richesse musicale de l'Afrique de l'Ouest.

GENEVE - Le plus grand festival de musiques en Suisse (117.000 billets vendus en moins d'une heure !) est de retour, du 19 au 24 juillet 2022, avec l'accalmie offerte par la pandémie de la Covid-19. Au " Village du monde ", véritable festival dans le Festival, le Paléo de Nyon rend hommage à l'Afrique de l'Ouest qui regorge de merveilles à la hauteur de son étendue.

" Berceaux d'empires ancestraux, les pays qu'elle recouvre partagent un héritage empreint de coutumes et de traditions qui lient les générations passées à la mémoire actuelle et future ", justifient les organisateurs du Paleo Festival de Nyon qui ont fait appel côté sénégalais à Guiss Guiss Bou Bess. Ce groupe est la rencontre de deux artistes et de deux mondes : Mara Seck & Stéphane Costantini.

A travers leurs créations musicales, Mara (fils du défunt Alla Seck du Super Etoile de Dakar) et Stéphane cherchent à établir de nouveaux ponts entre musiques électroniques actuelles et musiques du continent premier, et plus particulièrement avec les rythmes du Sabar - rythme traditionnel sénégalais fait de percussions- et du Mbalax. Guiss Guiss Bou Bess déborde ainsi d'un éclectisme diluvial et outrepasse les codes avec des sons urbains, des beats furieux et des percussions puissantes. Une fusion parfaite des pulsations de basses profondes et de l'héritage d'une musique ancestrale.

" La scène du Dôme et de l'Escale vont accueillir les reflets de l'incroyable diversité musicale actuelle de l'Afrique de l'Ouest ", selon notre source. Notons que Le Village du Monde a pour vocation de mettre à l'honneur une région du globe. Avec sa scène dédiée - le Dôme-, la musique y règne en maître. L'Escale, accueille dans une ambiance plus intimiste concerts acoustiques et animations. Chaque année, les décors, la musique, les stands d'artisanat et de nourriture du Village du Monde sont repensés pour une expérience des plus immersives. Le Village du monde permet aussi des découvertes gustatives des spécialités culinaires africaines.