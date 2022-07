Sénégal: [LEGISLATIVES 2022] A Tambacounda, Aar Sénégal diagnostique une " cécité économique "

En campagne électorale à Tambacounda, Thierno Alassane Sall, tête de liste nationale de la coalition " Aar Sénégal ", s'est ému de la situation économique de la région orientale.

TAMBACOUNDA - Pour une entrée, elle a été attrayante ! La tête de liste nationale de la coalition Alternative pour une Assemblée de rupture (Aar-Sénégal), Thierno Alassane Sall, arrivée à Tambacounda dans la nuit de mardi, a communié avec les militants. Ces derniers l'attendaient depuis 15 heures. L'ancien Ministre de l'Énergie a dû passer plus de temps que prévu à Kaffrine, Koumpentoum, Koussanar et Sinthiou Malème du fait de l'accueil particulièrement enthousiaste des militants.

Devant une foule bigarrée et grouillante, et entouré des deux têtes de liste départementale, Dr Samba Salif Diallo et Adama Keïta, l'auteur du " Protocole de l'Élysée " a classé Tambacounda parmi les " régions oubliées ". Elle est, selon lui, à l'image de sa gare ferroviaire, donc dans un état déplorable. " Il nous faut des hommes et des femmes à la tête du Sénégal qui aiment passionnément leur pays et qui ont des idées ", soutient-il, non sans dire que la région orientale symbolise l'absence de politique économique.

C'est ce que la coalition " Aar Sénégal " souhaiterait changer en promouvant le patriotisme économique. Le fait également que le Sénégal produise de l'or sans arriver à créer une chaîne de valeur considérable le révolte tout autant. Il en est de même des autres minerais. " On importe des jus de fruits de Dubaï, un paradoxe puisque cette ville des Émirats Arabes Unis ne produit pas de fruits. Au même moment, nos mangues pourrissent sous nos cieux. Ce n'est pas une malédiction divine, mais le résultat d'une cécité économique ", s'émeut Thierno Alassane Sall tout en soutenant qu'il est possible de changer les choses en citant l'Amérique transformée par la main de l'homme en 200 ans.

Aussi propose-t-il l'implantation de l'Université du Sénégal oriental, la réhabilitation et la valorisation de la vallée du Mamacounda, le relèvement du plateau technique de l'hôpital de Tambacounda qui pourrait préfigurer, de son point de vue, des horizons moins sombres.

Il est, à ses yeux, impérieux de mettre fin à ce cycle infernal. Et " Aar Sénégal " s'y engage une fois majoritaire à l'Assemblée nationale. La coalition promet également d'établir un contrat de test de législature qui va améliorer le fonctionnement de l'Assemblée nationale et le contrôle de l'action du Gouvernement, mais surtout de veiller à la gestion de nos ressources minières à la veille de l'exploitation du pétrole et du gaz.