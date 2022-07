Sénégal: [LEGISLATIVES 2022] Visites de proximité, réunions et caravanes au menu à Nioro

Comme dans presque toutes les localités du pays, la campagne électorale a débuté timidement à Nioro du Rip (région de Kaolack) où les coalitions en lice ont opté pour des réunions de coordination et des visites de proximité.

NIORO - Nioro du Rip ne vit pas encore au rythme de la campagne électorale, pourtant ouverte depuis dimanche passé, en vue des Législatives du 31 juillet prochain. Ici, les coalitions en lice ont toutes débuté par des visites de proximité, notamment chez les guides religieux, dans les marchés et autres lieux de rassemblement des 15 communes du département.

La Tabaski et l'examen du Baccalauréat sont passés par là. " On est sortis de la fête de la tabaski, et aujourd'hui (hier), les épreuves du Baccalauréat ont débuté. Cela a un peu ralenti les activités ", a admis la tête de liste départementale majoritaire de la coalition " Nataangué askan wi ", en pleine réunion de briefing avec son staff dans l'enceinte de son siège situé à Fass Hlm. Mamadou Lamine Guèye, qui promet d'ailleurs " une rupture générationnelle à l'Assemblée nationale ", préparait une caravane prévue dans la soirée à Touba Saloum, Ndama, entre autres villages de l'Arrondissement de Paoscoto.

Pour sa part, le candidat de " Bokk Gis-Gis Ligueey ", Abdou Diaw, a estimé que pour le moment, son camp a opté pour des émissions de sensibilisation à la radio communautaire sur les enjeux des élections législatives en plus des visites de proximité. Le Secrétaire général du Syndicat national de l'éducation et de la formation (Snef) estime également que lui et ses collègues sont en train de tenir des réunions de coordination pour préparer l'arrivée à Nioro de leur tête de liste nationale, Pape Diop, le jeudi, 21 juillet prochain.

Même son de cloche au niveau de " Aar Sénégal " et " Wallu-Yewwi ", dont les têtes de liste départementale respectives, Dr Aliou Kori Diouf et Lamine Bâ, ont toutes confié au " Soleil " que pour l'heure, des assemblées générales départementales pour la validation des comités sont tenues en plus d'autres activités de proximité, plus particulièrement dans les foyers religieux, et des porte-à-porte.

La coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) a, de son côté, tenu un meeting d'ouverture dans la soirée d'hier jeudi à Keur Madiabel en présence de Moustapha Niass, président sortant de l'Assemblée nationale. Des meetings sont également prévus dans chaque chef-lieu d'arrondissement en attendant la visite de Aminata Touré, tête de liste nationale de Bby. Mais avant cela, Aly Mané, tête de liste départementale, et son équipe ont eux aussi débuté par des visites de proximité chez les religieux de la zone et la distribution des " appuis Tabaski ".