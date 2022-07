Cote d'Ivoire: Vie chère, respect des prix plafonnés, financement des PME... - Souleymane Diarrassouba répond aux préoccupations des internautes

Aucune question n'a été occultée. Hier, jeudi 14 juillet 2022, dans le cadre du Gouv-Talk initié par le Centre d'information et de communication gouvernementale (CICG), le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a répondu, sans faux-fuyants, aux différentes préoccupations des internautes. Notamment sur la vie chère, le respect des prix plafonnés, le financement des PME, les artisans, la problématique du transport des produits vivriers vers les marchés de grande consommation et bien d'autres.

Ainsi, comme solution à la flambée des prix, il a encouragé les populations à privilégier la consommation des produits vivriers locaux (riz local, banane plantain, manioc, igname, etc.) et à adapter leurs habitudes de consommation selon la saisonnalité de ces produits.

" J'invite les populations vivant en Côte d'Ivoire à privilégier la consommation des produits locaux saisonniers et je lance un appel à tous les internautes qui nous suivent d'amplifier auprès des populations, de nos parents, les messages et actions du gouvernement en matière de lutte contre la vie chère ", a exhorté Souleymane Diarrassouba.

Sur les mesures prises par le gouvernement pour contenir la flambée des prix, il a cité la subvention partielle des prix des produits pétroliers, notamment le gasoil, pour éviter l'impact sur le coût de la vie, pour un montant de 406 milliards FCFA, de janvier à fin juin 2022 ; la reconduction du plafonnement des prix de l'huile de palme raffinée, du sucre, du lait, du riz, de la tomate concentrée, de la viande de bœuf et des pâtes alimentaires et le plafonnement du prix du ciment ; l'exonération des droits de douane sur l'importation de blé ; la subvention en faveur des producteurs de farine boulangère à hauteur de 12,9 milliards FCFA à fin juin 2022; le démantèlement des barrages routiers illégaux et des cartels ; l'intensification des contrôles des prix sur le terrain.

Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a donc encouragé les populations à dénoncer les contrevenants à travers le numéro vert gratuit 1343.