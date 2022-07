Sénégal: BRVM - Légère hausse de l'indice général de la Bourse en fin de semaine.

La fin de semaine a été marquée au niveau de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) par une légère hausse de 0,01% de l'indice composite (l'indice général de la Bourse.

Ainsi, au terme de la séance de cotation du vendredi 15 juillet 2022, l'indice C présentait des points de 207,29 contre 207,27 points la veille. Concernant, l'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares), il s'est replié de 0,28% à 159,22 points contre 159,66 points la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions s'est établie à 6239,976 milliards de FCFA contre 6239,169 milliards de FCFA le 14 juillet 2022, soit un accroissement de 807 millions de FCFA.

Pour ce qui est de la capitalisation du marché obligataire, elle est aussi en baisse de 6,468 milliards, à 8010,125 milliards de FCFA contre à 8016,593 milliards de FCFA à la fin de la journée de cotation du 14 juillet 2022.

La valeur totale des transactions a, par contre fortement remonté, s'établissant à 5,178 milliards de FCFA contre 408,493 millions de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 5 385 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 10 585 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (plus 7,44% à 6 715 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 5,63% à 3 750 FCFA) et Total Sénégal (plus 4,02% à 2 590 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 6,67% à 1 050 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 6,04% à 1 400 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 4,38% à 2 295 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 3,04% à 4 300 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (moins 2,78% à 7 000 FCFA).