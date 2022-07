Togo: Food-EPI va assainir l'environnement alimentaire au pays

Indice de la politique de l'environnement alimentaire sain élaboré en 2012 par l'International Network for Food and Obesity/ NCDs Research, Monitoring and Action Support (INFORMAS), le mécanisme Food-EPI (Food Environment Policy Index) va aider le Togo à améliorer ses politiques en matière d'alimentation et de nutrition.

Il s'agit d'un réseau d'organisations et de chercheurs d'intérêt public, visant à surveiller, comparer et encourager les actions des secteurs publics et privés visant à créer des environnements alimentaires sains et réduire l'obésité, les MNT (maladies non transmissibles) et les inégalités qui y sont liées.

Son objectif est de surveiller et de comparer les politiques et les actions du secteur public visant la création d'environnements alimentaires sains pour la prévention de l'obésité et des MNT et de proposer un cadre de suivi et d'évaluation des politiques et des actions gouvernementales pour créer les environnements alimentaires sains.

Grace à ce mécanisme, le Togo vient de faire en 2021 une évaluation des différentes politiques, un exercice qui a permis aux experts de l'université de Kara et de Lomé d'avoir une idée plus détaillée de l'état de mise en œuvre de chacun des domaines faisan l'objet politiques ont été adoptées en lien avec l'alimentation et la nutrition.

L'exercice avait permis de mobiliser un total de 52 experts a été invites parmi lesquels 48 ont effectivement pris part à l'atelier. A la fin de l'atelier, 46 fiches d'évaluation ont été validée et inclues dans l'analyse des données. Les experts évaluateurs étaient composés de 13 femmes et 33 hommes Par rapport à leur catégorie, 22 experts provenaient de différents secteurs du gouvernement alors que 24 étaient des indépendants provenant des universités et de la société civile.

" L'évaluation nous avait permis de mettre en exergue toutes les actions que le gouvernement mène pour pouvoir à la disposition de nos populations une alimentation saine. L'évaluation donne qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font mais qu'il y a encore certaines choses qui pourront être faites pour donner encore plus de forces à ces actions gouvernementales. Et cette évaluation se fait en comparaison avec d'autres pays qui sont aussi dans le même processus comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina-Faso. Et nous arriverons à mettre ensemble tous nos travaux pour identifier les bonnes actions de part et d'autre afin de mutualiser ces actions au profit de la population ", indique le Professeur Kou'santa Amouzou, Professeur titulaire en biochimie et nutrition, et doyen honoraire de la faculté des sciences et techniques de l'UK.

Il est aussi le point focal au Togo du projet d'évaluation des politiques et élaboration des stratégies multisectorielles de promotion d'environnements alimentaires sains et durables en Afrique de l'ouest.

Sur la base de cette évaluation, les experts passent à une étape du projet qui consiste à identifier d'autres actions devant aider le gouvernement à promouvoir davantage la mise en place d'un système alimentaire sain et durable au Togo. Les experts soulignent la pertinence de cette démarche par le fait que les maladies nutritionnelles ou les maladies de surcharge ou chroniques comme b=diabète, hypertension, maladies cardiovasculaires dépendent beaucoup de l'alimentation.

C'est la raison pour laquelle se tient jeudi et vendredi dans la Grande salle du CIREL-Village du Bénin un atelier organisé par le laboratoire de Biochimie des aliments et nutrition (LaBAN) de l'Université de Kara.

Le ministère de l'enseignement supérieur trouve salutaire cet atelier car l'évaluation de toutes les politiques publiques qui caractérisent la détermination des autorités publiques dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

" A l'image des autres pays de l'Afrique de l'ouest, le Togo fait face à un double fardeau de la malnutrition dans un contexte marqué par une transition alimentaire caractérisé par une alimentation de plus en plus transformée et riche en sel, sucre et matière grasses. Ce projet est venu à point nommé pour soutenir les efforts du gouvernement dans sa quête d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable.

Cette nouvelle étape qui consiste en la formation et la classification des recommandations est d'une importance particulière car elle définira la direction que vont prendre les futures politiques publiques afin de renforcer nos acquis dans certains domaines et implémenter de nouvelles choses dans les domaines où nous n'avons pas encore beaucoup avancé ", a déclaré à l'ouverture des travaux la représentante du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Tout ce travail est financé par le Centre de recherches pour le développement international (CRDI). Basé au Canada avec pour siège Ottawa, ce centre soutient et finance la recherche et l'innovation dans les régions en développement. Il investit notamment dans la recherche de haute qualité dans les pays en développement. Le CRDI partage aussi des connaissances avec des chercheurs et des décideurs politiques pour une adoption et une utilisation accrues. En mobilisant des alliances en vue de bâtir un monde plus durable et inclusif, le CRDI a dispose de cinq bureaux régionaux qui se situent notamment à Montevideo (Uruguay), Nairobi (Kenya), Dakar (Sénégal), Amman (Jordanie), New Delhi (Inde).

En dehors des recommandations, le travail en cours permettra de développer les capacités de recherche sur les politiques et recherches ainsi que de développer un nouvel outil de surveillance des politiques publiques nutritionnelles adaptés au contexte du Togo. il a aussi pour objectif de développer les capacités de jeunes chercheurs et de former des étudiants en cycle supérieur en renforçant les liens de collaboration entre les institutions académiques en Afrique francophone et le Canada.