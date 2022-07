Afrique: Revue de presse Afrique francophone du 16 juillet 2022

Guinée Conakry : Lutte contre la corruption- Des biens de l’ancien Dg des impôts saisis

A la faveur d'une conférence de presse animée le jeudi 15 juillet 2022 par le parquet spécial de la CRIEF, Mamady Mariame Diallo, un des substituts du procureur spécial a annoncé la saisie de toutes les villas construites par l'ancien Dg des impôts à Tormelin dans sa sous-préfecture natale et à Dubréka. Se trouvant en dehors du pays depuis son inculpation, la CRIEF entend introduire un mandat d'arrêt contre lui. (www.africaguinne.com)

Guinné Conakry : Guerre aux ordures à Conakry- Le Chef de la junte sur le terrain

La capitale de la Guinée croule sous les déchets et cela agace les nouvelles autorités du pays. Face à cette situation, le colonel Mamadi Doumbouya, le chef de l’État, a décidé de prendre le taureau par les cornes pour débarrasser la capitale guinéenne de ces immondices qui jonchent les rues et autres coins de distraction. Une opération ville propre a été lancée le 14 juillet 2022. ( source : www.africaguinee.com)

Burkina Faso : Crise sécuritaire et humanitaire- Au centre du 14e congrès de l’Onsl

Le Burkina Faso fait face à une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent. En effet le pays enregistre plusieurs déplacés internes, des écoles fermées, les services publics et privés ne sont pas en reste. Ce qui justifie d’ailleurs le choix du thème du 14e congrès de l’ONSL : « Face aux défis sécuritaire et humanitaire, l’ONSL s’engage à l’éveil de conscience des travailleuses, travailleurs » ( Source : burkina 24)

Rca : Soutien à la productivité agricole- La Bad fait de 5, 39 millions de dollars

Le Conseil d'administration du Groupe de la Banque africaine de développement (Bad) a approuvé, le 15 juillet 2022 à Abidjan, un don de 5,39 millions de dollars américains à la République centrafricaine,(Rca) Le don aidera à produire 32.000 tonnes supplémentaires de produits vivriers (riz, maïs et manioc) et renforcer la sécurité alimentaire de 100.000 personnes. ( Source : Apa)

Cameroun : Crise sécuritaire - Paul Biya procède à des nominations

Paul Biya a pris un décret le 14 juillet 2022 qui nomme de nouveaux responsables dans l’administration centrale et les commandements territoriaux du ministère de la Défense. Le journal cameroun.com ajoute que l’acte du président Biya nomme entre autres, le général de brigade Nka Valère commandant de l’Ecole supérieure internationale de guerre de Yaoundé. Ces changements interviennent dans un contexte marqué par la crise sécuritaire animée par les séparatistes anglophones.

Togo : Insécurité au nord- Une attaque fait une dizaine de morts

Dans un post sur les réseaux sociaux, l’homme politique togolais Nathaniel Olympio, a rapporté qu’une attaque terroriste avait eu lieu dans le nord du pays, dans une localité près de la frontière avec le Burkina Faso. « Cette attaque a fait plus d’une dizaine de morts » rapporte actucameroun.com

Mali : Attaque terroriste- 6 morts dont 2 gendarmes

Le vendredi le 15 juillet 2022, aux environs de 01 heure du matin, le poste de contrôle de Zantiguila a été attaqué par des hommes armés non identifiés. Mali 24mali24 qui rapporte l’information souligne que cette attaque a fait six morts dont deux gendarmes.

Côte d’Ivoire : Droits de l’Homme - Passe d’armes entre le gouvernement et des Ong

Ce n’est pas le parfait amour entre le ministre ivoirien de la Justice et des Droits de l’homme et des Ongs dont la Lidho et le Fidh. Suite à un rapport conjointement publié le 14 juillet 2022 par les deux Organisation non gouvernementales, la tension est montée entre les deux parties. Le site d’informations générales, www. fratmat.info, précise que « le Gouvernement déplore le caractère tendancieux et malveillant des conclusions de ce rapport intitulé : « Côte d’Ivoire : de la justice sacrifiée au nom de la "réconciliation" à la justice instrumentalisée par le politique »