Cote d'Ivoire: Flambée des prix des intrants- Une subvention de 28 milliards de Fcfa aux cotonculteurs ivoiriens

Lors de la cérémonie de restitution du bilan 2021-2022 et les perspectives 2022-2023 de la filière ivoirienne de coton, le Conseil du coton et anacarde a organisé une conférence de presse. C’était le vendredi 15 juillet 2022 à Abidjan -Plateau. Laquelle conférence a enregistré la participation effective du Ministre d'Etat Kobenan Adjoumani de l’Agriculture et du développement rural et du Directeur Général du Conseil Coton et l'Anacarde, le Dr Adama Coulibaly. A l’occasion, Kobenan KouassiAdjoumani a indiqué qu'au titre du bilan de la Campagne 2021-2022, il ressort que les résultats de la filière sont restés stables de façon générale.

Aussi, il a ajouté que la production de 539 623 tonnes de Coton graine, est en légère baisse de 4% par rapport aux 559 483 tonnes de la campagne 2020-2021 pour une superficie en hausse de 7%, passant de 444 870 ha à 475 654 ha. En outre, il ressort que le rendement moyen enregistre une légère baisse passant de 1258 kg/ha la campagne dernière à 1134 kg/ha.

Poursuivant il précisé que la filière a également enregistré une légère baisse du nombre de producteurs qui est passé de 132 268 à 131 515, soit 753 cotonculteurs en moins, correspondant à une légère baisse de 0,6 %. Ce nombre était de 117 742 en 2019-2020, 103 336 en 2018-2019 et 88 522 en 2017-201. En ce qui concerne les perspectives pour la campagne 2022-2023, « les projections de production de 570 425 tonnes de Coton graine sur une superficie prévisionnelle de 475 354 ha et un rendement moyen de 1200 kg/ha, devraient confirmer la bonne dynamique de la filière », a dit le Ministre d'Etat Kouassi Adjoumani. Non sans souligner que le Gouvernement ivoirien a décidé d'apporter une subvention de 28 milliards de Fcfa aux producteurs, ce qui a permis de fixer le prix d'achat du coton graine au titre de la campagne 2022-2023 à 310 frs/kg pour le coton graine de 1er choix et 285 F Cfa/kg le Coton graine de 2e choix.

De bonnes nouvelles au niveau de la trituration

Aussi, le Dg du Conseil du coton et anacarde a donné des informations précises sur l’activité de trituration et d’exportation de graine de coton en Côte d’Ivoire. Le Dr Adama Coulibaly a dit que la capacité de trituration installée en Côte d’Ivoire permet de transformer toute la graine de coton produite en Côte d’Ivoire. A tel point que pendant la campagne précédente, le Cca a interdit l’exportation de la graine de coton. « Toute la masse de graine de coton produite a été transformée par les petites et les grandes unités, en huile de table, en savons, en tourteaux et en aliments bétail. Nous avons une industrie de trituration qui absorbe à 100% toute la masse de graines de coton produite en Côte d’Ivoire et, c’est une fierté pour le pays », s’est-il réjoui.